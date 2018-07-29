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В Донбассе погиб латышский наемник ВСУ
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В Донбассе погиб латышский наемник ВСУ 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Один из погибших, Артур Бессмертный, был гражданином Латвии, боец с позывным «Ронин». Об этом сообщила начальник пресс-службы оперативного командования «Север» Елена Мокренчук на своей странице в Facebook.
«26 июля в результате боевых действий вблизи пос Новолуганское (Светлодарска дуга), погиб гражданин Латвии Артур Бессмертный, с позывным «Ронин», 1978 года рождения. В последнее время служил на контракте в 72-й ОМБр им. Черных запорожцев. До этого был в 54 ОМБр, еще раньше — в ДУК «Правый сектор» (организация запрещена в РФ — ред.). Имел украинские корни по одному из родителей, встал на защиту Украины от российской вооруженной агрессии. На фронте с 2015, воевал в составе ДУК ПС. Прошел бои на Светлодарск дуге 2016-2017, участвовал в штурме «Волшебного леса». В дальнейшем перешел в 72-ю бригаду», — говорится в сообщении.
Тут же под Новолуганском подорвался на растяжке разведчик, командир инженерно-саперного взвода Иван Войтенко.
«Дядя Ваня… Всегда улыбающийся, всегда на позитиве. Но вчера его не стало на земле. Растяжка… И небо встретило Героя, выстраивая весь наш Небесный Батальон. Опять осиротел мой 3 бат моей 72 ОМБр. Ваня… Ты сейчас где-то там рядом с Юджином, Орлом, Маугли, Академиком и другими, один из 152…», — говорится в сообщении.
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