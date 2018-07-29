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Шесть женщин обвинили гендиректора CBS в домогательствах
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Шесть женщин обвинили гендиректора CBS в домогательствах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Генеральный директор телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвса был обвинен в сексуальных домогательствах. По данным издания The Hollywood Reporter, в ближайшее время будет опубликован разоблачительный материал в журнале New Yorker, передает телеканал «360».
Как уточняет ряд СМИ, Мунвса был заподозрен в «поцелуях и прикосновениях», не имея на то разрешения. Однако кто именно стал жертвой такого преступления — неизвестно.
Отмечается, что с гендиректором CBS аналогичные инциденты случились еще 20 лет назад, но есть и более поздние случаи домогательств с его стороны.
При этом известно, что автором разоблачительной статьи стал журналист Ронан Фэрроу — именно с его подачи в прошлом году были оглашены обвинения в адрес продюсера Харви Вайнштайна.
Как отметили в самой телерадиокорпорации, в настоящее время ведется собственное расследование относительно Мунвса.
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