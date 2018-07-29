Шесть женщин обвинили гендиректора CBS в домогательствах

Генеральный директор телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвса был обвинен в сексуальных домогательствах. По данным издания The Hollywood Reporter, в ближайшее время будет опубликован разоблачительный материал в журнале New Yorker, передает телеканал «360».

Как уточняет ряд СМИ, Мунвса был заподозрен в «поцелуях и прикосновениях», не имея на то разрешения. Однако кто именно стал жертвой такого преступления — неизвестно.

Отмечается, что с гендиректором CBS аналогичные инциденты случились еще 20 лет назад, но есть и более поздние случаи домогательств с его стороны.

При этом известно, что автором разоблачительной статьи стал журналист Ронан Фэрроу — именно с его подачи в прошлом году были оглашены обвинения в адрес продюсера Харви Вайнштайна.

Как отметили в самой телерадиокорпорации, в настоящее время ведется собственное расследование относительно Мунвса.