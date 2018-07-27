Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул важность безопасности на производстве

Ли Кэцян высказал эти замечания в письменной инструкции, адресованной состоявшемуся сегодня всекитайскому видеоселекторному совещанию по работе в сфере безопасности на производстве.

По словам премьера Госсовета КНР, с начала этого года обстановка с безопасностью на производстве в Китае в целом сохраняла стабильность. Одновременно с этим Ли Кэцян предупредил, что ситуация сейчас по-прежнему остается серьезной, призвав быть начеку в связи со случавшимися иногда крупными авариями.

Ли Кэцян призвал к дальнейшему совершенствованию механизмов работы в чрезвычайных ситуациях, подчеркнув необходимость ответственности за производственную безопасность, предотвращения рисков, а также строго наказания нарушителей законодательства или невыполняющих служебные обязанности.

Во время нынешнего сезона паводков и туристического сезона местные власти и соответствующие ведомства должны исполнять свои обязанности, усиливать меры по прогнозированию рисков и их предупреждению, а также профилактические меры для защиты безопасности жизней и имущества населения, отметил Ли Кэцян. —0—