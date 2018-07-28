Фото: в Насте Каменских заметили сходство с Ким Кардашьян 

Певица Настя Каменских сразила фанатов новым откровенным фото. На снимке в Instagram исполнительница продемонстрировала очень пышные бедра.
Всего за несколько часов публикация набрала более тысячи комментариев и 155 тысяч лайков. Возбужденные поклонники в один голос твердят — у звезды восхитительная фигура.
— Лопес отдыхает!
— Ого, попа в пол экрана!
— Украинская Кардашьян, — пишут они.
А особо творческих комментаторов пост Каменских вдохновил на стихотворения:
— Ваша попа как орех, так и просится на грех!
Однако нашлись и те, кто посоветовал Насте похудеть.
— Настя, остановись! Хватит кушать! А то Потапа раздавишь, — написал заботливый фанат.
Ранее Пятый канал сообщал, что поклонников возмутило пошлое видео Насти Каменских с бананом.