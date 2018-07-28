Фото: в Насте Каменских заметили сходство с Ким Кардашьян

Певица Настя Каменских сразила фанатов новым откровенным фото. На снимке в Instagram исполнительница продемонстрировала очень пышные бедра.

Всего за несколько часов публикация набрала более тысячи комментариев и 155 тысяч лайков. Возбужденные поклонники в один голос твердят — у звезды восхитительная фигура.

— Лопес отдыхает!

— Ого, попа в пол экрана!

А особо творческих комментаторов пост Каменских вдохновил на стихотворения:

— Ваша попа как орех, так и просится на грех!

Однако нашлись и те, кто посоветовал Насте похудеть.

— Настя, остановись! Хватит кушать! А то Потапа раздавишь, — написал заботливый фанат.

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонников возмутило пошлое видео Насти Каменских с бананом.