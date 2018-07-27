Постпред КНР при ВТО отверг обвинения США в адрес китайской экономической модели

Чжан Сянчэнь заявил, что американский представитель в своем выступлении воспользовался концепцией «нерыночного характера китайской экономики», но в правилах ВТО не удается отыскать определение так называемой «рыночной экономики». Правила ВТО не наделяют никого из членов особым правом считать собственную экономическую модель образцом «рыночной экономики» так, что если какие-то страны не перенимают эту модель, то они не являются «рыночными экономиками».

Постпред КНР сообщил, что сейчас ВТО сталкивается с беспрецедентными вызовами, меры в рамках 232-й статьи Закона о расширении торговли США, ограничивающие импорт стали и алюминия под предлогом защиты национальной безопасности США, а также основанное на внутреннем законодательстве одностороннее повышение пошлин в рамках 301-й статьи американского закона о торговле — именно это носит подлинно разрушительный характер. —0—