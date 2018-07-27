Банк России отметил недобросовестную практику УК «Альфа-Капитал» 

Фото: Пресс-служба УК «Альфа-Капитал»
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Банк России назвал письмо аналитика УК «Альфа-Капитал» Сергея Гаврилова «примером недобросовестной практики при информационно-аналитическом взаимодействии финансовых организаций с клиентами». Как отмечается, письмо ООО УК «Альфа-Капитал», направленное клиентам компании в августе 2017 г. о неких проблемных банках в России, содержит не соответствующую действительности информацию. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ, опубликованном в пятницу, 27 июля. В ЦБ отметили, что изложенное в письме аналитика «Альфа-Капитал» негативное мнение в категоричной форме о текущем состоянии кредитных организаций было основано на «некоей публичной и непубличной информацией». В Банке России установили, что в действительности компания не владела никакой «непубличной, в том числе инсайдерской информацией». При этом в Центральном банке России отметили, что данные действия «Альфа-Капитал» не подпадают под определение манипулирования рынком или неправомерного использования инсайдерской информации. По итогам проверки Банка России Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла предупреждение УК «Альфа-Капитал» о прекращении действий, с признаками нарушения антимонопольного законодательства: «Банк России обращает внимание финансовых организаций на необходимость соблюдения этических стандартов при осуществлении информационно-аналитического взаимодействия с клиентами. Направляемые клиентам финансовых организаций рекомендации к действиям, обоснованные анализом несуществующих в действительности данных, расцениваются Банком России как недобросовестная практика, способная искажать ценообразование на финансовом рынке. Примером подобной недобросовестной практики Банк России считает письмо ООО УК „Альфа-Капитал“ о проблемных банках, направленное отдельным клиентам управляющей компании в августе 2017 года. В данном письме излагается негативное мнение в категоричной форме о текущем состоянии кредитных организаций — эмитентов, обоснованное владением некоей публичной и непубличной информацией. Как впоследствии было установлено Банком России, приведенная ООО УК „Альфа-Капитал“ в письме информация о закрытии ею лимитов на облигации указанных банков не соответствовала действительности, а какой-либо непубличной, в том числе инсайдерской информацией, указанная организация не располагала. По вышеуказанным фактам Федеральная антимонопольная служба разместила на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ предупреждение ООО УК „Альфа-Капитал“ о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 224-ФЗ „О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ рассылка упомянутого письма ООО УК „Альфа-Капитал“ в адрес клиентов управляющей компании не подпадает под определение манипулирования рынком или неправомерного использования инсайдерской информации».