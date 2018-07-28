Хоккейная «Академия Фетисова» и специалисты «Центра-112» приняли участие в форуме «Я — гражданин Подмосковья»

“Академия Фетисова” продемонстрировала, что представляет собой современное хоккейное образование. Посетители форума могли посмотреть, как тренируют броски и удары, пасы и контроль шайбы на специальной площадке с хоккейными воротами и пластиковым льдом.

На форуме присутствовал сам директор «Академии Фетисова» Илья Спицын и он рассказывал, как принимать корректные решения на скорости в 30-40 км/ч.

А специалисты «Центра-112» ремонтировали алгоритмы своей работы и показали возможности областного подразделения их системы.

Участники форума «Я — гражданин Подмосковья» отметили преимущества работы с мобильным приложением и автоматизированными рабочими местами системы-112. Посетители узнали много нового о работе по реагированию на чрезвычайные происшествия профессиональных спасателей и спасателей-добровольцев.

Специалисты «Центр-112» поделились своей радостью — в октябре прошого года они заключили соглашении об информационном взаимодействии с известным поисковым отрядом «Лиза Алерт» и их работа в разы упростилась.

На стенде «Центра-112» рассказывали об усовершенствованных алгоритмах поиска людей, потерявшихся в природной среде, о том, как быстро вывести людей из леса при помощи современных технологий, про определение координат человека по номеру телефона, с которого он звонил.