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Хоккейная «Академия Фетисова» и специалисты «Центра-112» приняли участие в форуме «Я — гражданин Подмосковья»
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Хоккейная «Академия Фетисова» и специалисты «Центра-112» приняли участие в форуме «Я — гражданин Подмосковья» 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Как говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, в рамках молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья» хоккейная школа «Академия Фетисова» и специалисты областной системы-112 познакомили участников с алгоритмами своей работы.
“Академия Фетисова” продемонстрировала, что представляет собой современное хоккейное образование. Посетители форума могли посмотреть, как тренируют броски и удары, пасы и контроль шайбы на специальной площадке с хоккейными воротами и пластиковым льдом.
На форуме присутствовал сам директор «Академии Фетисова» Илья Спицын и он рассказывал, как принимать корректные решения на скорости в 30-40 км/ч.
А специалисты «Центра-112» ремонтировали алгоритмы своей работы и показали возможности областного подразделения их системы.
Участники форума «Я — гражданин Подмосковья» отметили преимущества работы с мобильным приложением и автоматизированными рабочими местами системы-112. Посетители узнали много нового о работе по реагированию на чрезвычайные происшествия профессиональных спасателей и спасателей-добровольцев.
Специалисты «Центр-112» поделились своей радостью — в октябре прошого года они заключили соглашении об информационном взаимодействии с известным поисковым отрядом «Лиза Алерт» и их работа в разы упростилась.
На стенде «Центра-112» рассказывали об усовершенствованных алгоритмах поиска людей, потерявшихся в природной среде, о том, как быстро вывести людей из леса при помощи современных технологий, про определение координат человека по номеру телефона, с которого он звонил.
Образовательный форум «Я — гражданин Подмосковья» будет проходить до 29 июля на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. Он собрал около 10 000 активных молодых людей со всего Подмосковья.
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