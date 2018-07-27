15 лайфхаков, как увеличить скорость интернета

Если ваш интернет работает слишком медленно, у этого может быть много причин: проблемы на стороне провайдера, сетевого оборудования, вашего компьютера, операционной системы, программ, а также просто неумеренное сетевое поведение. Представляем пятнадцать советов, которые помогают сделать так, чтобы интернет работал быстрее.

1. Наведите порядок в браузере

У многих пользователей есть не очень полезная привычка открывать сразу много вкладок в браузере, да еще и закреплять их для автоматического открытия. В результате при входе в сеть ваш браузер вынужден прогружать сразу множество сайтов — логично, что каждая отдельная страница будет грузиться медленнее. Закройте лишние вкладки (уберите самые нужные из них в закладки), и интернет сразу станет шустрее. 2. Понижайте качество видео

Зачем смотреть каждый видеоролик со смешными котиками в 1080р, тем более что он зачастую снят в более низком качестве? Видеохостинги любят предлагать алгоритмы повышения четкости видео, которые замедляют соединение. Оставьте HD для просмотра кино и сериалов. Нажмите на шестеренку в правом нижнем углу проигрывателя и выберите более низкое качество изображения. Звук от этого не пострадает, а вот видео начнет грузиться намного легче. Также настоятельно рекомендуем отключить автопроигрывание видеороликов. 3. Установите блокировщик рекламы

Уж сколько раз твердили миру: если вы ищете способ, как увеличить скорость интернета, первым делом избавьтесь от рекламы на сайтах. Рекламные баннеры могут занимать до 70% «веса» страницы, которую вы загружаете. Просто представьте себе, сколько ресурсов вашего канала тратится на прогружение рекламы, даже если вы сами не обращаете на нее внимание! Зайдите в раздел расширений вашего браузера и введите в поиске «Adblock». После установки блокировщика рекламы ваш канал значительно разгрузится.

4. Используйте турбо-режим в браузере

Google Chrome, Opera и Яндекс. Браузер поддерживают специальный режим Turbo, который ускоряет загрузку веб-страниц за счет различных алгоритмов, например, сжатия изображений. Для Firefox этот режим реализует дополнение fasTun Tool, которое можно скачать здесь. Включайте турбо-режим для тяжелых страниц, например, для своей ленты новостей в социальной сети, и вы заметите, как увеличится скорость интернета. 5. Ускорьте работу браузера

Иногда «тормоза» интернета являются на самом деле «тормозами» браузера. Если у вас очень много дополнений, отключите ненужные, запретите сайтам присылать уведомления, а также обновите браузер до последней версии. Кроме того, можно проверить внутренние настройки браузера: среди них могут быть такие, которые ограничивают загрузку веб-страниц. Читайте несколько советов о том, как ускорить работу Google Chrome и Firefox.

6. Отключите раздачи в торрент-клиенте

Большое количество загрузок и раздач, которые обрабатывает ваш торрент-клиент, сильно перегружают канал. Мы уже не в нулевых, когда за уход с раздачи могли понизить рейтинг или забанить на торрент-трекере. Уйдите с раздачи или поставьте ненужные файлы на паузу, и вы сможете быстрее выполнять другие задачи в сети. Кстати, загрузки торрентов тоже пойдут быстрее. Для того чтобы еще больше их ускорить, установите максимальную скорость загрузки (в uTorrent: правый клик по торренту > «Ограничение приема» > «Не ограничено») и отключите лимиты трафика («Настройки» > «Лимит трафика» > снимите галочку «Ограничивать полосу»). 7. Отключите автообновление программ

Еще один аспект, вызывающий перегрузку канала — автоматическое обновление программ и операционной системы в фоновом режиме. Вы работаете в Интернете, а ваша Windows тем временем отхватывает часть канала, занимаясь поиском обновлений. По возможности отключите обновления Windows и устанавливайте их вручную. Пройдитесь по настройкам установленных программ и отключите автоматическую проверку обновлений. Также не лишним будет проверить свою ОС на наличие шпионящих программ.

8. Отключите ограничение канала на уровне ОС Способ для пользователей Windows. По умолчанию операционная система урезает ширину интернет-канала примерно на 20%. Для того чтобы снять этот лимит, нажмите Win+R и введите gpedit.msc. Откроется редактор групповых политик. В нем перейдите на вкладку Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Сеть > Планировщик пакетов QoS > Ограничить резервируемую пропускную способность. Установите переключатель «Включено» и в соседнем поле введите значение «0». 9. Приведите в порядок компьютер

Часто тормозит вовсе не интернет, а ваш компьютер, а вместе с ним и связь, и браузер. Один из эффективнейшних способов, как увеличить скорость интернета — прибавить производительности вашей машине. Проведите проверку на вирусы, выполните очистку системы, устраните перегрев, увеличьте объем оперативной памяти. Советы по повышению производительности компьютера читайте в нашей статье.

10. Обновите сетевой адаптер

Если у вас есть возможность, приобретите новый сетевой адаптер Ethernet или Wi-Fi. Дело тут не в том, что старый плохо работает: просто более новые модели поддерживают новые стандарты качества связи (тот же WLAN 802.11ac), лучше принимают и быстрее обрабатывают сигнал. Да и сетевая карта, как и любая микросхема, со временем деградирует, от чего скорость соединения тоже может падать.

11. Проверьте сетевой кабель

Вне зависимости от того, используете ли вы Wi-Fi или Ethernet-соединение, в вашу квартиру из подъезда заходит кабель. Он может где-то перегнуться, пережаться или повредиться, что автоматически ухудшает качество соединения. Проверьте кабель на доступных вам участках или попросите сотрудников вашего провайдера «прозвонить» его и устранить возможные повреждения, чтобы убедиться, что скорость интернета не зависит от его состояния.

12. Обновите прошивку и настройки роутера

Если вы используете сетевой маршрутизатор для доступа в Интернет, еще один способ, как увеличить скорость интернета, заключается в обновлении его прошивки. С новой версией микропрограммы ваш роутер может начать лучше принимать сигнал Wi-Fi (если вы его используете), да и вообще работать шустрее. Скачать прошивку можно даже на странице управления устройством. Также не лишним будет уточнить настройки маршрутизатора. Например, если ваш роутер поддерживает стандарт WLAN 802.11ac, переключитесь на него с более старого (802.11. n), и сигнал станет лучше. 13. Проверьте конфигурацию домашней сети

Устройств может быть много, а интернет один. Если вы используете в одной сети несколько компьютеров, мобильные устройства, да еще и смарт-телевизор в нагрузку, они могут в буквальном смысле «растерзать» между собой ваш канал. Конфигурируйте домашнюю сеть с умом: почитайте советы в нашей статье, как расширить диапазон сети и сделать так, чтобы ее хватало всем устройствам.

14. Обновите тарифный план

Провайдеры ну очень не любят оповещать действующих клиентов о том, что появились новые тарифные планы с более высокой скоростью, но по той же цене. Проверьте, что предлагает ваш поставщик услуг — не появилось ли у него более быстрых и дешевых тарифов? Когда оцениваете скорость интернета, не забудьте про разницу между мегабитом (Мбит/c) и мегабайтом (Мбайт/c) в секунду. В одном мегабайте 8 мегабит, и если вы платите за 25 Мбит/c, вы получаете около 3 Мбайт/c. Кроме того, практически никогда скорость интернета не бывает максимальной: узнайте, как ее измерить. 15. Смените провайдера

Наконец, самое радикальное решение, как увеличить скорость интернета: не бойтесь менять провайдера. Если в ваш дом «зашел» провайдер, предлагающий более высокие скорости, просто перейдите к нему. Или скооперируйтесь с соседями и напишите заявление, чтобы он к вам «зашел» — добиться хорошего интернета более чем реально. Нужно только не стесняться проявить инициативу.

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