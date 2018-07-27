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Клычков показал и рассказал о своем вкладе в уборочную кампанию
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Клычков показал и рассказал о своем вкладе в уборочную кампанию 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 26 июля, в ходе рабочей поездки в Ливенский район врио губернатора Орловской области Андрей Клычков принял участие в старте уборочной кампании.
Дожди, которые две недели заливали Орловщину, почти ушли — погода подарила аграриям надежду. Как ловят каждую солнечную минуту, Андрей Клычков посмотрел на полях ЗАО «Орловское».
«Лично ощутил, каков труд растениевода. Сел за штурвал одного из комбайнов. Удалось намолотить порядка 6 тонн зерна пшеницы сорта Льговская. Мой личный рекорд. У бывалых аграриев масштабы, конечно, совсем другие… » — написал Андрей Клычков на своей странице в соцсетях.
В 2018 году сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам Орловской области предстоит убрать 425,9 тыс. га озимых зерновых культур и 442,7 тыс. га яровых зерновых. Общая посевная площадь, с учётом многолетних трав, сохранена на уровне 2017 и составляет 1251,6 тыс. га. Посевы зерновых, зернобобовых и крупяных культур составляют 877 тыс. га.
Сообщение Клычков показал и рассказал о своем вкладе в уборочную кампанию появились сначала на РИА 57.
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