Жителей Бутырского района возмущают планы мэрии оставить их без подъездов к домам

Народный сход жителей Бутырского района, расположенного в Северо-Восточном административном округе Москвы , прошел 26 июля возле станции метро «Тимирязевская».

Суть проблемы вкратце описала координатор инициативной группы жителей Бутырского района Елена Полякова . По ее словам, проект транзитной автомагистрали «Северная рокада», которую власти столицы планируют проложить через жилую застройку, сделает жизнь местных жителей невыносимой, так как в дополнение к путям Октябрьской железной дороги буквально в полутора десятках метров появится дополнительный поток автомобилей. Новая магистраль притянет на себя мощный трафик из северных областей России , однако весь поток упрётся в светофоры и пешеходные переходы улицы Академика Королёва, что создаст постоянную, гарантированную пробку. Жители, отметила она, предлагали чиновникам-градостроителям альтернативный проект, не ухудшающий условия жизни граждан, но все предложения были отвергнуты.

Святослав Селиванов проинформировал граждан о том, что предлагаемые проекты направлены, в первую очередь, не на решение транспортных проблем, а на строительство коммерческой недвижимости, так как в этом проекте есть два аспекта — строительство высотной гостиницы и офисно-делового центра, а также радикальные изменения улично-дорожной сети и схемы движения транспорта. На вопросы жителей — зачем гостиница у вокзала без поездов дальнего следования и почему в итоге навсегда перекроется подъезд (из центра) к жилым домам — ответов нет.

При реализации данного проекта, подчеркнули другие активисты, компенсационные меры носят формальный характер и не смогут реально защитить жизнь и здоровье жителей сразу нескольких районов. Так, гражданам предлагают самое дешевое остекление, а вместо спиленных деревьев лесозащитной полосы от вредного воздействия железной дороги предлагается высадка саженцев в соседнем районе округа. Экономическая целесообразность данного проекта до сих пор не определена, последствия его реализации не просчитаны. Столичная Счётная палата самоустранилась, а Роспотребнадзор обещает лишь фиксацию нарушений экологии и вреда здоровью жителей после запуска магистрали.

После выступления местных жителей слово взял кандидат в мэры Москвы от КПРФ и консолидированных лево-патриотических сил Вадим Кумин . Он поддержал граждан в их борьбе за сохранение монорельса, а также сообщил о том, что подготовит соответствующее обращение в Правительство Москвы, которое также подпишут депутаты Госдумы Мосгордумы от КПРФ.

По итогам встречи приняты следующие требования: