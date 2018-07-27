Жителей Бутырского района возмущают планы мэрии оставить их без подъездов к домам 

Народный сход жителей Бутырского района, расположенного в Северо-Восточном административном округе Москвы, прошел 26 июля возле станции метро «Тимирязевская».
Суть проблемы вкратце описала координатор инициативной группы жителей Бутырского района Елена Полякова. По ее словам, проект транзитной автомагистрали «Северная рокада», которую власти столицы планируют проложить через жилую застройку, сделает жизнь местных жителей невыносимой, так как в дополнение к путям Октябрьской железной дороги буквально в полутора десятках метров появится дополнительный поток автомобилей. Новая магистраль притянет на себя мощный трафик из северных областей России, однако весь поток упрётся в светофоры и пешеходные переходы улицы Академика Королёва, что создаст постоянную, гарантированную пробку. Жители, отметила она, предлагали чиновникам-градостроителям альтернативный проект, не ухудшающий условия жизни граждан, но все предложения были отвергнуты.
Святослав Селиванов проинформировал граждан о том, что предлагаемые проекты направлены, в первую очередь, не на решение транспортных проблем, а на строительство коммерческой недвижимости, так как в этом проекте есть два аспекта — строительство высотной гостиницы и офисно-делового центра, а также радикальные изменения улично-дорожной сети и схемы движения транспорта. На вопросы жителей — зачем гостиница у вокзала без поездов дальнего следования и почему в итоге навсегда перекроется подъезд (из центра) к жилым домам — ответов нет.
При реализации данного проекта, подчеркнули другие активисты, компенсационные меры носят формальный характер и не смогут реально защитить жизнь и здоровье жителей сразу нескольких районов. Так, гражданам предлагают самое дешевое остекление, а вместо спиленных деревьев лесозащитной полосы от вредного воздействия железной дороги предлагается высадка саженцев в соседнем районе округа. Экономическая целесообразность данного проекта до сих пор не определена, последствия его реализации не просчитаны. Столичная Счётная палата самоустранилась, а Роспотребнадзор обещает лишь фиксацию нарушений экологии и вреда здоровью жителей после запуска магистрали.
После выступления местных жителей слово взял кандидат в мэры Москвы от КПРФ и консолидированных лево-патриотических сил Вадим Кумин. Он поддержал граждан в их борьбе за сохранение монорельса, а также сообщил о том, что подготовит соответствующее обращение в Правительство Москвы, которое также подпишут депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ.
По итогам встречи приняты следующие требования:
пересмотреть проект автомагистрали вдоль железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной дороги, для чего создать рабочую группу с участием муниципальных депутатов Бутырского района и заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина; сохранить и обеспечить дальнейшее развитие Московской монорельсовой дороги, как уникального изобретения отечественной промышленности, экологического вида общественного транспорта, выполняющего все требования к безбарьерной среде; отменить уплотнительную (точечную) высотную застройку под видом ТПУ; сохранить малоэтажный жилой фонд и культурно-историческое наследие Бутырского района (дома на улице Руставели); обеспечить район необходимыми социально-культурными и спортивными объектами (ФОК, бассейны); сократить количество платных парковок в районе — в местах их необоснованного введения; построить многоярусные народные паркинги на территории Бутырского района. Новости недвижимости: Россиянам разрешили не сносить самовольные постройки