Эксперт: решение по Идлибу будет во многом зависеть от диалога России и США

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Урегулирование в сирийской провинции Идлиб будет зависеть от диалога Москвы и Вашингтона, возможной военной операции Дамаска против террористов должны предшествовать политические переговоры по данной зоне деэскалации.

Борис Долгов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу высказал ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН

Накануне президент Сирии Башар Асад заявил российским журналистам, что Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий сирийской армии.

"Говорить о решении военно-политических аспектов пока рано. Это зависит от позиции Турции и от более высокого уровня глобальной политики — отношений России США , — отметил эксперт. — От того, в каком направлении будет развиваться российско-американский диалог, во многом зависит решение по ситуации в Сирии и конкретно в Идлибе".

"Переплетение интересов"

Долгов полагает, что, учитывая сложность ситуации и переплетение интересов сразу нескольких глобальных и региональных игроков, военной операции сирийской армии должен предшествовать политический диалог.

"Сразу встает целый ряд вопросов. Часть находящихся в Идлибе группировок поддерживается Турцией, сама провинция расположена недалеко от сирийско-турецкой границы, — продолжил собеседник агентства. — Ряд группировок поддерживается монархиями Персидского залива, другие имеют контакты с возглавляемой США коалицией. Поэтому ликвидация этого вооруженного анклава с оппозиционными группировками для сирийской армии это, конечно, цель, но она сопряжена со сложностями".

По его мнению, насколько будет возможна операция Дамаска, покажет время, но «данный вопрос должен решаться наряду с политическими аспектами». «Важна и роль Ирана , поскольку и он не заинтересован в существовании такого очага», — обратил внимание эксперт, напомнив, что «сами группировки также ведут боевые действия между собой».

Террористы в Идлибе

Провинция Идлиб была захвачена боевиками в 2015 году. По условиям соглашений о примирении, туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе и Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, где проводились антитеррористические операции. Сейчас в этот регион перемещаются члены непримиримых бандформирований с юга Сирии — из Дераа и Эль-Кунейтры.

В 2017 году провинция Идлиб вошла в северную зону деэскалации, ответственность за которую несет Турция, являющаяся вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии в рамках астанинского процесса.