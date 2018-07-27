Ярко и крупным планом: на фасаде ТРК «Родник» монтируют большой светодиодный экран

Челябинске на фасаде ТРК «Родник» начали монтировать крупный светодиодный экран. Он будет транслировать рекламу и различную информацию о городских мероприятиях. Заработать новый медиафасад должен к сентябрю.

На Южном Урале этот медиафасад самый крупный

— Размер медиафасада будет 31 на 16 метров, — рассказал 74.ru представитель компании АMS Media. — На нём будут освещаться не только рекламные ролики, но и разные социальные проекты, городские мероприятия и онлайн-трансляции. На Южном Урале этот медиафасад — самый крупный. Запустить его планируем к сентябрю. Мы постарались учесть все нюансы, поэтому яркость у экрана регулируется, на ночь его будут выключать — трафика в это время нет, необходимости в трансляции нет. Конечно, мы постарались сделать так, чтобы автомобилистам и жителям медиафасад не помешал. Ближайшие дома — это комплекс «Манхеттен» — до него все нормы по расположению соблюдаем, есть согласования со всеми инстанциями.

На ночь владельцы конструкции обещают его выключать

Ранее замначальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков говорил, что организациям, размещающим рекламу на наружных конструкциях, не требуется согласование с Госавтоинспекцией. Разрешения на рекламные объекты и места для реклам выдает управление по рекламе администрации Челябинска. То есть если рекламная конструкция вписывается в существующие нормы и правила, то компании выдается разрешение, и конструкцию устанавливают.

Пару лет назад в Челябинске на здании, арендуемом ПГ «Метран» у ФГУП «Прибор», также появился медиафасад размером в «километр». Расположение экрана в этом месте вызвало массовые жалобы челябинцев. Они отмечали, что в квартирах дома на улице Чайковского, расположенного напротив экрана, ночью светлее, чем днем. Позже дисплей, транслирующий рекламу, разместили на торце дворца спорта «Юность».