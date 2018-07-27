Новая Швабия: что планировал сделать Гитлер в Антарктиде

Загадки этой территории Антарктиды, на которую нацистская Германия имела претензии, пока не прекратила существование как государство, до сих пор будоражат умы исследователей непознанного. Кто-то считает Новую Швабию просто определенным территориальным антарктическим сектором, интересным для научного изучения. По мнению конспирологов, Neu-Schwabenland — это секретная база Третьего Рейха.

Во всяком случае, и сегодня территорию бывшей Новой Швабии продолжают исследовать немцы — там работает германская антарктическая станция Нормайер III.

Территория Королевы Мод Территориальные претензии на арктическую Новую Швабию просуществовали 6 лет — с 1939 по 1945 год — период, когда нацистская Германия еще не теряла надежды на мировое господство. Наименование немецкого антарктического сектора происходит от Schwaben (Швабия) — это бывшее герцогство Германской империи, земли которого в начале XIX века отошли Франции

Следует отметить, что формального отказа от земель Новой Швабии германским правительством так и не было дано. Однако сегодня эта территория называется Земля Королевы Мод и права на нее заявлены Норвегией

От первых экспедиций до гитлеровского проекта «Neu-Schwabenland»

По примеру других стран Германия начала исследование Антарктики еще в конце XIX века. Целью этих экспедиций были научные изыскания. До прихода к власти нацистов Германия осуществила две самостоятельные антарктические экспедиции — с 1901-го по1903-й и с 1911-го по 1912-й годы. Немцы первыми провели там испытание атмосферных зондов, наполненных горячим воздухом, также они открыли, описали и дали имя новой обследованной территории, которую назвали Землей Кайзера Вильгельма II. Во второй экспедиции германские ученые собирались пройти всю Антарктиду для того чтобы выяснить, что она из себя представляет — сплошной континент или островную группу. Масштабный проект не удался, но зато исследователями были открыты еще два географических объекта, названные немцами Берегом Луитпольда и шельфовым ледником Фильхнера.

В 1933 году возглавляемая А. Гитлером Немецкая национал-социали

стическая рабочая партия (НСДАП) стала правящей в Германии. «Собиратель территорий» Адольф Гитлер незамедлительно заявил о территориальных притязаниях на «ничейную» Антарктиду, которую фюрер рассматривал в качестве потенциальной новой территории Третьего Рейха.

Немцы начали подготовку к новой, третьей, экспедиции в Антарктиду с целью исследования определенной части материка и последующего закрепления этой территории за нацистской Германией. Антарктическая земля и должна была стать той самой Новой Швабией, Neu-Schwabenland

Что там делала экспедиция Альфреда Ричера?

Подготовка к экспедиции «Новая Швабия» продолжалась до 1938 года. Германский корабль «Швабия» был переоснащен для антарктических исследований, на нем закрепили гидроплан, подъемный кран и другую технику. Команду специально обученных полярников возглавил капитан Альфред Ричер, опытный исследователь, до этого неоднократно бывавший на Северном полюсе. Утверждается, что эта экспедиция обошлась бюджету нацистской Германии в сумму порядка 3 миллионов рейхсмарок.

В декабре 1938 года «Швабия» отчалила от Гамбургского порта по направлению к Антарктиде, путь до материка занял немногим более месяца. На исследования (а они были масштабными) ушло времени меньше, чем собственно на дорогу от Гамбурга до Антарктиды — в середине февраля того же года экспедиция отправилась в обратный путь.

В ходе этой экспедиции с двух самолетов было проведено фотографирование антарктической территории протяженностью свыше 300 тысяч квадратных километров (а в целом немецкие исследователи облетели порядка 600 тысяч км²), открыт оазис Ширмахера, на котором отсутствовал лед. Немцы разбросали по периметру исследованной территории большое количество вымпелов с нацистской свастикой, обозначив тем самым границы своих будущих владений.

По возвращении домой Ричер убеждал Гитлера как можно скорее организовать очередную экспедицию, с большим количеством техники. Но начавшаяся Вторая мировая война помешала осуществлению этих планов.

Нацистская антарктическая военная база 211 «Новый Берлин» — не более чем миф За три недели пребывания в Антарктиде экспедиция Ричера не могла построить там даже подобие военной базы. Да она и не ставила такой цели — это было физически невозможно. Между тем, оборудование антарктической засекреченной военной базы 211 «Новый Берлин» конспирологи и эзотерики приписывают как раз Альфреду Ричеру. Якобы в Антарктиду впоследствии на подлодках были доставлены и спрятаны там оккультные ценности Третьего Рейха, а немцы на секретной базе контактировали с инопланетянами.

Все эти россказни базируются на сведениях об активности нацистских подводных лодок у берегов Антарктиды во время Второй мировой войны. Германские подводники действительно часто курсировали в этих местах, особенно с 1943 года, периода перелома в Великой Отечественной, когда нацистам стало понятно, что их поражение в этой войне, по-видимому, неизбежно.

Немцы перевозили на подлодках ценности и людей в Аргентину , где не без помощи фашистской Германии в 1943 году был произведен переворот и к власти пришел пронацистски настроенный Хуан Перон . Неслучайно впоследствии многие нацистские преступники укрылись именно в этой южноамериканской стране. После разгрузки в каком-нибудь аргентинском порту немецкие подлодки нарочно отправлялись к берегам Антарктиды и активно обозначали там свое присутствие, чтобы ввести в заблуждение американскую и британскую разведки. А затем возвращались на свои базы.

Неслучайно кроме мест стоянок нацистских подводных лодок современные исследователи Антарктики на этом континенте ничего не обнаружили. Целая база с подземными коммуникациями — это не иголка в стоге сена.

Аномалии на «Ноймайере III»

Сегодня на территории бывшей Новой Швабии работает немецкая антарктическая станция «Ноймайер III», сотрудники которой занимаются обычной для этих мест научно-исследова

тельской работой.

Несколько лет назад ученые стали замечать рядом со станцией странные явления — непонятные летающие объекты. Что это такое, пока никто объяснить не может. Но уж никак не привет с несуществующей нацистской базы.