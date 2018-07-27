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Представитель России вошел в Travel Lifestyle Network
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Представитель России вошел в Travel Lifestyle Network 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В июле 2018 года консалтинговая компания SEA Company вошла в международную ассоциацию независимых PR агентств и представительств Travel Lifestyle Network. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Мы очень долго шли к этому событию. Вступление в большую travel-семью поможет нам не только постоянно быть в тренде мировых событий и применять международные практики у нас в России, но и масштабировать наш бизнес на международной арене. Конечно, представлять целую страну — это большая ответственность, но мы к этому готовы!», — рассказал управляющий партнер SEA Company Андрей Шемякин.
«С TLN мы знакомы с 2017 года, когда проводили первый совместный PR проект в России для их отеля с Мальдив. Именно тогда нас включили в список претендентов стать представителем TLN в России. Переговоры о вступлении длились почти год, так как требовалось согласие всех членов ассоциации, а их немало. Вступление нашей компании в TLN — это признание профессионализма всей нашей команды. Мы гордимся этим», — поделился руководитель отдела по связям с общественностью и рекламе SEA Company Виталий Смайлов.
Ассоциация Travel Lifestyle Network объединяет PR агентства в более чем 25 странах мира: Северная и Южная Америка, Азия, Ближний Восток, Европа, Африка и Австралия. «Вступление в ассоциацию представителя России открывает для всех её членов большие возможности по взаимодействую с российской целевой аудиторией, а также прямой доступ к международным СМИ различных сегментов для клиентов SEA Company», — уточняется в пресс-релизе.
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