Основатель «Движения „5 звезд“ предложил провести референдум о членстве Италии в еврозоне

»Мы предложили референдум о евро, чтобы итальянский народ сам решил, оставаться в еврозоне или нет", — сказал Грилло, уточнив, что вопрос не касается членства в ЕС . По его мнению, референдум — «это способ начать обсуждение гипотетического плана В».

"Это не значит, что у нас есть этот план В, — продолжил он. — Но нужно иметь этот план. Уверен, он есть и у Германии , и у Франции . Я не говорю, что нужно выйти из еврозоны, но [нужно] дать итальянцам возможность решить [этот вопрос] путем референдума".

Грилло отметил, что всегда будет выступать за референдум, который считает «инструментом, наиболее демократическим методом». При этом он полагает, что проводить такие плебисциты можно онлайн. Задачу «Движения» он видит в том, чтобы «дать инструменты в руки людей». «Когда люди будут понимать, сами решать и заботиться о себе, смысла в „Движении“ больше не будет», — добавил Грилло.

Беппе Грилло стал идейным вдохновителем и лидером «Движения „5 звезд“, появившегося в 2007 году как альтернативная традиционным партиям сила. После того, как „Движение“ вошло в коалиционное правительство по итогам парламентских выборов 4 марта, Грилло, никогда не баллотировавшийся, ушел в тень. Однако известно, что он продолжает контролировать действия представителей партии, регулярно встречаясь с ними.