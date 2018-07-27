Основатель «Движения „5 звезд“ предложил провести референдум о членстве Италии в еврозоне 

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Основатель итальянского правящего «Движения „5 звезд“ комик и блогер Беппе Грилло выдвинул предложение провести референдум о членстве Италии в зоне евро. С таким заявлением он выступил в интервью американскому аналитику Иэну Бреммеру, которое размещено в пятницу на персональном сайте Грилло.
»Мы предложили референдум о евро, чтобы итальянский народ сам решил, оставаться в еврозоне или нет", — сказал Грилло, уточнив, что вопрос не касается членства в ЕС. По его мнению, референдум — «это способ начать обсуждение гипотетического плана В».
"Это не значит, что у нас есть этот план В, — продолжил он. — Но нужно иметь этот план. Уверен, он есть и у Германии, и у Франции. Я не говорю, что нужно выйти из еврозоны, но [нужно] дать итальянцам возможность решить [этот вопрос] путем референдума".
Грилло отметил, что всегда будет выступать за референдум, который считает «инструментом, наиболее демократическим методом». При этом он полагает, что проводить такие плебисциты можно онлайн. Задачу «Движения» он видит в том, чтобы «дать инструменты в руки людей». «Когда люди будут понимать, сами решать и заботиться о себе, смысла в „Движении“ больше не будет», — добавил Грилло.
Беппе Грилло стал идейным вдохновителем и лидером «Движения „5 звезд“, появившегося в 2007 году как альтернативная традиционным партиям сила. После того, как „Движение“ вошло в коалиционное правительство по итогам парламентских выборов 4 марта, Грилло, никогда не баллотировавшийся, ушел в тень. Однако известно, что он продолжает контролировать действия представителей партии, регулярно встречаясь с ними.
Лидер „Движения“ (избран онлайн), вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо во время избирательной кампании заявлял, что проводить референдум о выходе из еврозоны несвоевременно. Опасения по поводу того, что новое правительство может начать процесс выхода из еврозоны, помешали назначению на пост министра экономики 81-летнего экономиста Паоло Савоны, известного своими критическими высказываниями в отношении европейской валюты. Нахождение Италии в еврозоне всегда ставила под вопрос и другая правящая партия — „Лига“.