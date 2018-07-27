СМИ: Пентагон создает «стоп-лист» для ПО с исходным кодом России и Китая

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Китае. Москва , 27 июля — «Вести. Экономика». Минобороны США в сотрудничестве с американскими спецслужбами ведет работу над созданием «чёрного списка» запрещенного к покупке программного обеспечения для блокировки исходного кода, созданного в России

Об этом со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд сообщило агентство Reuters

В своем заявлении чиновница отметила, что таким образом американские власти пытаются блокировать закупку ПО у ряда компаний.

"Мы пытаемся предотвратить закупку программного обеспечения, например, российского или китайского происхождения, и зачастую с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний. Мы выявили ряд компаний, которые не придерживаются наших стандартов в сфере обороны".

Кроме того, Лорд заявила о том, что Минобороны США хочет укрепить способности своих поставщиков к кибератакам и «протестирует их системы киберзащиты посредством попытки их взлома».