Сергей Зверев хочет переехать к экс-возлюбленной за границу 

19 июля свой день рождения отметил Сергей Зверев. Однако 55-летний юбилей он праздновать не стал, так как день был омрачен гибелью его друга фигуриста Дениса Тена. В последнее время мало что радует звезду. Как известно, уже несколько месяцев он находится в конфликте с сыном Сергеем Зверевым-младшим. Отец и так не одобрял его выбор спутницы жизни, а недавно молодой человек узнал, что был усыновлен. Дмитрию Шепелеву удалось найти его родную маму.
Из-за всего происходящего Зверев мечтает о спокойствии и часто гуляет в парках. «Моя бывшая за границей уже давно живет. Уговаривает к ней приехать, говорит, что мне там будет лучше», — рассказал стилист. Он отметил, что не против уехать из России на какое-то время. Однако Сергей не готов покинуть дом навсегда. «Я не готов эмигрировать за границу, у меня здесь все родственники», — пояснил он.
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