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160-летний юбилей отмечает предприятие Мельинвест
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160-летний юбилей отмечает предприятие Мельинвест 

Министерство промышленности и торговли РФ 53 минуты назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Нижний Новгород, 27 июля. — Машиностроительный завод Мельинвест отмечает 160 лет со дня основания.
За время работы компания вошла в число лидеров в отрасли пищевого машиностроения и сегодня является одним из крупнейших специализированных предприятий по разработке, проектированию и изготовлению широкого номенклатурного ряда продукции для мукомольно-крупяной, элеваторной и комбикормовой промышленности.
Выпускаемое оборудование: зерноочистительные линии, транспортное оборудование, зерносушилки, комбикормовые заводы, зернохранилища, заводы по производству крупы из зерна пшеницы, ячменя, гороха, — конкурентоспособно, соответствует самым высоким стандартам качества и востребовано на рынке.
Многие сельхозтоваропроизводители, от малых крестьянско-фермерских хозяйств до крупных комбинатов хлебопродуктов, комбикормовых заводов и мельниц, используют производимое под маркой «Мельинвест» оборудование, в том числе за пределами России.
Компания активно участвует в мерах поддержки стимулирования спроса, реализуемых Минпромторгом России. Так, в 2017 году АО «Мельинвест» получило субсидии на сумму более 30 млн рублей. В этом году предприятие продолжит предоставлять покупателям скидки на приобретаемое оборудование в размере 15% (или 20% — для отдаленных регионов) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 547.
«Департамент будет оказывать необходимую поддержку и способствовать дальнейшей работе предприятия на благо отечественной промышленности. Желаю новых трудовых побед, выгодных долгосрочных контрактов, финансового благополучия, здоровья семьям и успехов в решении важных и ответственных задач», — отметил в своем приветственном слове руководству и коллективу компании директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгений Корчевой.
В праздничном мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, Ассоциации промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, отраслевого профсоюза Нижегородской области и компаний-партнеров. Гости ознакомились с производственными цехами и мощностями предприятия, а также отметили высокий профессионализм и ответственное отношение к делу коллектива АО «Мельинвест».
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