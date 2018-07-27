МИД Франции призвал к сотрудничеству с Россией по Сирии

ПАРИЖ, 27 июл — РИА Новости , Людмила Орищенко. Париж хочет работать с Москвой , чтобы сблизить позиции стран, оказывающих влияние в Сирии , и создать условия для политического урегулирования, заявил представитель французского МИД

"Мы хотим работать с Россией , чтобы сблизить точки зрения стран, оказывающих влияние в Сирии, и создать условия для всеобъемлющего и прочного политического решения", — сказал он на брифинге в пятницу.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что сотрудничество с Россией позволило обеспечить быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в Сирию из Франции

Ранее Россия и Франция выпустили совместное коммюнике, в котором сообщалось о намерении двух стран в рамках совместного проекта доставить гуманитарную помощь жителям сирийской Восточной Гуты. Помощь состоит из медицинских изделий первой необходимости для 500 серьезно раненых человек, основных препаратов для лечения 15 000 легких травм.

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что самолет военно-транспортной авиации РФ доставил более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции в Сирию. Как сообщили в ведомстве, эти медикаменты и предметы первой необходимости при содействии российского Центра примирения в САР и представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца будут переданы мирному населению, «которое до сих пор нуждается в помощи в Восточной Гуте, особенно для оказания неотложной медицинской помощи в больницах, управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем».

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