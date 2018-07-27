Николай Басков демонстративно отказался общаться с бывшей невестой 

@nikolaibaskovНиколай Басков демонстративно отказался общаться с бывшей невестойВ Баку стартовал ежегодный фестиваль «ЖАРА». Звезды отечественного шоу-бизнеса успели полюбить эту музыкальную тусовку, организованную Эмином Агаларовым. В этом году в Баку прилетели Юлия Барановская, Анна Седокова, Потап, Глюко’Zа, Лена Летучая, Яна Чурикова и многие другие. Звезды прошлись по красной дорожке и успели пообщаться с поклонниками. Не обошлось, правда, без конфуза. Журналисты заметили, что Николай Басков (41) всячески избегал встречи с бывшей возлюбленной Софи Кальчевой. А ведь еще в прошлом году они позировали фотографам вместе! Певец предпочел как можно быстрее попозировать фоторепортерам на пресс-воле, лишь бы только избежать столкновения с Софи. Он общался с кем угодно, только не с ней.
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 26 Июл 2018 в 3:57 PDT С другой стороны, ничего удивительного в этом нет, ведь сейчас у Баскова роман с Викторией Лопыревой. Вчера он нежно поздравлял ее с днем рождения. Правда, на саму вечеринку в Бразилию (именно там находится сейчас Лопырева) артиста, видимо, не пригласили. Напомним, Басков даже обещал жениться на модели, но при одном условии: если наша сборная выиграет чемпионат мира по футболу. Как известно, российские футболисты были близки к заветному кубку, но все-таки не настолько. Читай материал пока бабушка не видит: принц Гарри целует Меган Маркл на глазах у всех. Еще год назад Николай и Софи приезжали в Баку вместе.