До чего дошел прогресс: священнослужители издадут молитвенник для трансгендеров

больше по теме

«Девушкой месяца» Playboy впервые станет трансгендер: поклонники журнала негодуютФранцузская 26-летняя модель Инес Рау появится на развороте ноябрьского номера. На Западе назревает сексуальная революция в области религии. Некоторые церковные общины протестантского толка докатились до того, что заявили о том, что следует перестать назвать Бога местоимением «Он» или «Она», и требуют называть всевышнего «Оно».

Первой ласточкой перемен стало то, что в Европе и США позволили проводить службу женщинам. Дальше церковь признала однополые браки и перестала считать грехом смену пола, которая повлекла за собой и трансгендерный обряд крещения.

Богослужители собираются и далее предпринимать шаги по секс-реформации церкви, чтобы не ущемлять права людей нетрадиционной ориентации.

Епископальная и Объединенная методистская церкви США и Евангелическо-лютеранская церковь и другие европейские храмы считают важным, чтобы к Богу обращались без идентификации пола, а при помощи местоимения «Оно».

По всей видимости, в протестантских кругах все проблемы, связанные с нарушением заповедей, решены и теперь церковнослужители все свое время посвятят созданию «трансгендерного» молитвенника. Выход сего произведения намечен на 2030 год, пишет сайт Argumenti.ru.