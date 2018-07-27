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До чего дошел прогресс: священнослужители издадут молитвенник для трансгендеров
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До чего дошел прогресс: священнослужители издадут молитвенник для трансгендеров 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
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«Девушкой месяца» Playboy впервые станет трансгендер: поклонники журнала негодуютФранцузская 26-летняя модель Инес Рау появится на развороте ноябрьского номера. На Западе назревает сексуальная революция в области религии. Некоторые церковные общины протестантского толка докатились до того, что заявили о том, что следует перестать назвать Бога местоимением «Он» или «Она», и требуют называть всевышнего «Оно».
Первой ласточкой перемен стало то, что в Европе и США позволили проводить службу женщинам. Дальше церковь признала однополые браки и перестала считать грехом смену пола, которая повлекла за собой и трансгендерный обряд крещения.
Богослужители собираются и далее предпринимать шаги по секс-реформации церкви, чтобы не ущемлять права людей нетрадиционной ориентации.
Епископальная и Объединенная методистская церкви США и Евангелическо-лютеранская церковь и другие европейские храмы считают важным, чтобы к Богу обращались без идентификации пола, а при помощи местоимения «Оно».
По всей видимости, в протестантских кругах все проблемы, связанные с нарушением заповедей, решены и теперь церковнослужители все свое время посвятят созданию «трансгендерного» молитвенника. Выход сего произведения намечен на 2030 год, пишет сайт Argumenti.ru.
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