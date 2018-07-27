На Воронежском мехзаводе официально назначили руководителя 

Сергей Ковалёв избавился от приставки врио. Сергея Ковалёва официально назначили директором Воронежского механического завода (ВМЗ), сообщила пресс-служба предприятия в пятницу, 27 июля. С мая 2018 года 42-летний Ковалёв находился в статусе временно исполняющего обязанности руководителя. На новом посту Сергей Ковалёв заменил Игоря Мочалина, который решил уйти в отставку по собственному желанию, сообщила пресс-служба мехзавода. Сегодня, 10 мая, был последний рабочий день Мочалина. До перехода на новую должность Сергей Ковалев работал на ВМЗ директором по экономике и финансам. Сергей Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил ВГУ по специальности менеджер-экономист. Является кандидатом технических наук. На ВМЗ Ковалев начал работать сразу после окончания вуза в 1997-м. Прошёл путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам. В 2008 году был награждён знаком ФКА «За обеспечение космических стартов». Справка Игорь Мочалин был назначен новым директором ВМЗ в марте 2017 года. На новом посту он сменил Ивана Коптева, уволившегося по собственному желанию после крушения космического корабля «Прогресс МС-04». Авария случилась из-за двигателя, собранного на ВМЗ. В итоге на Воронежский мехзавод для проверки вернули 71 выпущенный двигатель. Их переработка завершилась только в апреле 2018 года. Екатерина Трещикова