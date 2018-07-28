18 фельдшерско‑акушерских пунктов передали медучреждениям Подмосковья

Кашира, Восемнадцать фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для оказания первой медицинской помощи в сельской местности закреплены за учреждениями здравоохранения городских округов Зарайск Луховицы , Серебряные Пруды, Шатура , Коломенский, а также Воскресенского района и Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

ФАПы находятся в восьми муниципалитетах. Четыре пункта находятся в деревнях Авдеево, Ерново, Журавна и Макеево городского округа Зарайск. В Коломенском горокруге медицинскую помощь обеспечит ФАП в деревне Сельниково. Семь пунктов помощи помогут жителям деревень Ворово, Дерзковская, Дубровка , Кулаковка, Лека, Маланьинская, села Шарапово в Шатуре и их ближайшим соседям. В Воскресенском районе медпомощь будут оказывать в деревне Степанщино, а в округе Кашира — в деревне Корыстово. Еще четыре ФАПа помогут жителям луховицкой деревни Головачево, деревням Караваево и Тимохово Богородского городского округа, а также села Крутое в Серебряных Прудах.

«Фельдшерско-акушерские пункты закреплены на праве оперативного управления за центральными больницами муниципальных образований. Губернаторская программа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов», — говорится в сообщении.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Андрея Аверкиева, ФАПы — это важный шаг в обеспечении жителей области медицинской помощью.

«В них оказывают первичную медпомощь, осуществляют осмотры и помогают вести контроль здоровья жителей в отдаленных районах Подмосковья. Каждый ФАП обслуживает также население близлежащих «соседей» — от двух до 10 деревень. В дачный сезон количество пациентов увеличивается в несколько раз. ФАПы помогают обеспечить медицину в далеких населенных пунктах области, где расстояние между селом и ближайшей больницей — несколько десятков километров», — отметил Аверкиев.

В зданиях ФАПов есть кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет приема пациентов, санитарная комната и комната для приема. Для фельдшера с семьей предусмотрена служебная квартира в этом же здании. ФАПы откроют двери для своих пациентов уже в августе.