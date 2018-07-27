Пригороды Петербурга благоустраивали волонтёры ЮНЕСКО

27 июля закрылась смена Международного волонтёрского лагеря под эгидой ЮНЕСКО

Проект «Волонтёры Всемирного Наследия» ежегодно проходит одновременно в 40 странах. В этом году он носил название «Малоизвестные памятники вблизи Санкт-Петербурга ».

«Это первый опыт работы КГИОП с Международным волонтёрским лагерем под эгидой ЮНЕСКО. Конечно, волонтёры не смогут заниматься реставрацией, потому что у них нет на то соответствующего опыта и лицензий. Но они смогут своими руками помочь в уборке и благоустройстве территории, в тех работах, которые не требуют квалификации и реставрационного опыта. Их познакомят с методикой проведения работ и с методикой выбора реставрационных решений», — рассказал заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов на открытии лагеря.

КГИОП организовал для волонтёров выезды в Павловск, Ораниенбаум , музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты», пригласил на мастер-классы в Академию художеств им. И. Е. Репина и реставрационную мастерскую «Наследие».

Мероприятие организовано КГИОП совместно с некоммерческой организацией «Мир тесен» и Комиссией по культуре, науке и образованию Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.

Инициатива «Волонтёры Всемирного наследия ЮНЕСКО» (World Heritage Volunteers Initiative) осуществляется с 2008 года в рамках программы ЮНЕСКО «Образование в сфере Всемирного наследия» (UNESCO World Heritage Education Programme) совместно с Координационным комитетом Международной волонтёрской службы (Coordination Committee for International Voluntery Service).

Цель инициативы — вовлечение молодежи в сохранение и продвижение Всемирного наследия ЮНЕСКО через организацию ежегодных волонтёрских лагерей на объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на объектах культурного и природного наследия, включенных в Предварительные списки Всемирного наследия.