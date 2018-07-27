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В КБР направили более 12 млн рублей на санаторное лечение жителей
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В КБР направили более 12 млн рублей на санаторное лечение жителей 

ТАСС 40 минут назад
НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Управление Фонда социального страхования граждан РФ по Кабардино-Балкарии (КБР) направило на санаторно-курортное лечение более 500 жителей республики с начала года, расходы на эти цели составили более 12 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"С начала текущего года 532 жителя Кабардино-Балкарии отправились на санаторно-курортное лечение. На приобретение путевок для граждан льготных категорий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по КБР направлено более 12 млн рублей", — говорится в сообщении.
Путевки предоставлены в соответствии с профилем заболевания и рекомендациями врачей в порядке очередности в санаторно-курортные учреждения республики, Кавказских Минеральных Вод и черноморского побережья.
"Очередь формируется по дате подачи заявления. Путевка на санаторно-курортное лечение предоставляется в пределах средств, выделенных Фонду социального страхования РФ из федерального бюджета на указанные цели, при наличии действующей справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение
", — отметили в пресс-службе.
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