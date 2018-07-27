В Южном парке установят камеры «Безопасного города»

В Южном парке, чтобы фиксировать нарушителей, установят камеры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба аппаратно-программного комплекса.

Одну поворотную и две стационарных камеры установят на новых спортивной и детской площадках. Видеонаблюдение будет круглосуточное. Как пояснили в «Безопасном городе», это позволит повысить уровень безопасности и следить за порядком, а также фиксировать нарушителей.

"В правительстве области заинтересованы во внедрении системы видеонаблюдения на спортивных объектах. Благодаря новым технологиям достигается максимальный эффект по профилактике актов вандализма. Высококачественные видеокамеры позволяют операторам разглядеть всё в мельчайших подробностях", — отметил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко

В калининградскую городскую систему видеофиксации входят более 800 камер. Полученный материал отправляется в ситуационный центр «Безопасный город» для хранения и обработки информации, где остаётся доступен в течение месяца, после чего стирается и замещается новым.