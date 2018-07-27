Ледниковый период: коммерсанты снова оставили без горячей воды целый город в Челябинской области

Еманжелинск второй год подряд остался без горячей воды из-за того, что местная коммунальная организация «Уралсервис» 10 месяцев не перечисляет «Новатэку» деньги за газ. Долг уже превысил 100 миллионов рублей при том, что почти все горожане исправно платят за горячую воду и отопление. Полиция возбудила уголовное дело.

«Новатэк» прекратил подачу газа в Еманжелинск, и городская котельная встала

— Руководство ООО «Уралсервис» с августа 2017 по май 2018 года получало от ООО «Новатэк–Челябинск» горючий газ, поставляя его потребителям в виде услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Получив от потребителей плату за потреблённую тепловую энергию, поставщикам предоставлялись ложные сведения об отсутствии средств, необходимых для оплаты договорных обязательств, — озвучила фабулу нового уголовного дела старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева . — Ненадлежащее выполнение договорных обязательств повлекло образование задолженности в размере более 100 миллионов рублей перед ресурсоснабжающей организацией и введение ограничения подачи газа на котельные города, в результате чего в 80% многоквартирных жилых домов и социальных учреждений с 19 июля прекращена подача горячей воды.

Прокурорская проверка показала, что горожане вовремя платят за энергоресурсы, собираемость платежей составляет более 90%. Но, по версии следствия, полученные от потребителей деньги руководство ООО «Уралсервис» использовало на другие цели, на счетах предприятия средств нет.

Собственнику ООО «Уралсервис» Олегу Каньшину, который раньше был и директором организации, месяц назад вынесли приговор за абсолютно такую же ситуацию — в прошлом году из-за долга около 100 миллионов рублей город также остался без горячей воды. Если апелляционная инстанция оставит вердикт без изменения, то коммерсант отправится в колонию-поселение на три с половиной года. Каньшин считает себя невиновным, его адвокат заявил, что этим приговором суд возродил в России долговую яму.

Сейчас фигурантом второго уголовного дела стал новый наёмный директор «Уралсервиса» Дмитрий Корабельников . Расследование начато по статье о причинении имущественного ущерба путём обмана в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ).