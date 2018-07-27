Знакомьтесь, Евгений Чайковский — он добился запрета использовать пластик в Ленобласти. Впервые в России!

Мы редко берем интервью у чиновников, но для главы комитета по культуре Ленобласти Евгения Чайковского сделали исключение. Дело в том, что именно он добился запрета использования одноразового пластика на культурно-массовых мероприятиях в Ленинградской области. И это первый подобный случай в России ! Евгений рассказал нам, почему вообще озаботился экологией как смог отстоять действительно классную инициативу перед огромной бюрократической машиной.

Как заинтересовался темой экологии

Ответственное отношение к природе у меня формировалось долго. Лет десять назад я приехал в Америку и увидел, что там все ходят с бумажными пакетами. Задумался: «Почему так?» Начал узнавать, читать, наблюдать. Я много путешествовал и обратил внимание на то, что даже в не самых развитых азиатских странах пластика гораздо меньше, чем у нас. Знания складывались постепенно: например, я прочитал инструкцию одного американского вице-президента, который возглавлял экологическое движение. В ней 10 пунктов — все не очень сложные, но помогают обычному человеку производить меньше мусора. С тех пор по магазинам я хожу со своей многоразовой сумкой. Люди вообще сейчас все чаще задумываются о природе: многие, например, берут с собой многоразовые стаканчики, а в некоторых кофейнях за это даже делают скидку. Раздельным сбором я не занимаюсь — пока у нас не налажена система и нет контейнеров под каждый тип отходов во дворах, не вижу в этом смысла. Но когда-нибудь и мы до этого дойдем, по крайней мере, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко эту тему уже поднимал. Первые экологические инициативы

До того, как стать главой комитета по культуре в 2016 году, я работал депутатом в Гатчинском районе — и уже тогда мы по возможности старались отказываться от пластика на устраиваемых нами событиях и проводили субботники. Мне кажется, это естественно — стараться сделать так, чтобы вокруг было чисто и красиво.

Как был предложен и введен запрет

Запрет пластика на массовых мероприятиях в Ленобласти мы начали обсуждать в прошлом году — тогда как раз был год экологии. У нас в области пять театров, 30 с лишним музеев, более 100 фестивалей в год, все это — места большого скопления людей, а следовательно и мусора. Мы решили начать с себя и сделать так, чтобы хотя бы на нашей территории прививалось бережное отношение к природе. Мы все-таки бюрократы — не можем быстренько взять и нарисовать документ. Поэтому оформили все в феврале, а в силу запрет вступил как раз к лету — горячему сезону фестивалей. Свою рекомендацию мы разослали по всем институциям области: в ней мы просим отказаться от пластиковой посуды и минимизировать упаковку — совсем без нее обойтись пока сложно, потому что, например, воду иначе не купить.

Сначала, конечно, сотрудники отшучивались: «Сейчас приедет Чайковский, прячьте пластиковые стаканы». Но потом быстро идею приняли, с категорическими отказами мы не сталкивались — наоборот все поддерживают инициативу.

Альтернатива пластиковой посуде

Теперь мы будем использовать бумажную посуду — ее легче утилизировать, хотя и на этот счет есть другие мнения. Но в любом случае дело в первую очередь не в пластике — если его не разбрасывать, он не так страшен, это утилизируемый материал. Для нас было важно, чтобы на проблему обратили внимание и люди задумывались, с чем связан запрет.

Экологически чистой и красивой одноразовой посуды в магазинах представлено много. Конечно, если бы моим директорам пришлось бегать по всему городу в поисках картонных стаканов, тогда можно было бы сказать, что мое решение дурацкое, но выбор у нас есть. А в нескольких музеях — например, в Выборгском замке — уже появились собственные фирменные емкости.

Затраты

Картонная посуда немного дороже, но я не думаю, что это сильно увеличит наши расходы. Мне кажется, инициатива скорее может привлечь новых посетителей, и мы все равно будем в плюсе. А разница в два рубля, наверное, не так уж страшна, потому что если смотреть в долгосрочной перспективе, в целом для экономики бумажный стакан выйдет дешевле. К тому же, это возобновляемый ресурс, деревья растут, надо, чтобы у лесников была работа. У нас нет задачи посчитать эффект до копейки — все-таки это не экономическая мера, а социально-воспитательная. Услышат нас тысяча, сто или даже десять человек — уже будет замечательно.

Будут ли наказывать нарушителей

Конечно, никому запретить мы ничего не можем — только настоятельно рекомендовать. Не буду же я бегать за детьми и вырывать у них стаканы из рук. Сотрудника, который будет ездить и проверять посуду, у нас тоже нет — если мы увидим, что предписание не выполняется, то будем вести переговоры. Но наказывать или контролировать мы никого не собираемся, у нас и так много работы. Конечно, есть опасения, люди привыкли к пластиковой посуде, должно пройти время, инерцию сложно перебороть. Как пить и из чего есть — это право людей, решать они должны сами.

Экологическая ситуация в Ленинградской области

Экологическая ситуация в Ленобласти тревожная. В Петербурге свалок нет, весь мусор огромного города уезжает к нам. Перерабатывающих мощностей недостаточно, а еще есть проблема несанкционированных куч мусора. Петербуржцы, которые едут с дачи, выбрасывают мешки из окон — это делают приличные люди с высшим образованием. Поэтому и надо перевоспитывать жителей — главная проблема в головах. Но изменить это можно — сейчас мы, по крайней мере, начали об этом говорить, хотя не так давно даже не задумывались о том, из чего пьем. Работать над этим надо уже сейчас — иначе мы испортим и завалим всю нашу прекрасную заповедную область. Я делаю, что могу, в рамках того комитета, в котором работаю.

Из других экологических инициатив мы сами проводим субботники: каждую весну всем коллективом ездим убирать один из наших музеев. В этом году были в Рождествено — доме Набокова, а в прошлом — в усадьбе Оленина в Приютино.

Будут ли перенимать опыт другие комитеты

Я бы, конечно, хотел, чтобы другие комитеты переняли наш опыт. Через некоторое время мы подведем предварительные итоги и сделаем презентацию для коллег — надеюсь, тогда им тоже захочется включиться в экологическую деятельность. Но пока мы сами стараемся оценить, как реализуется наша идея.