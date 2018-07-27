Велосипеды поднимутся в цене. Эксперты анализируют последствия налога на «двухколесных коней»

Уже в следующем году федеральные чиновники могут ввести утилизационный сбор на велосипеды. В народе уже окрестили эту меру, как ещё один дополнительный налог. Инициатива, наравне с ещё целым рядом предложений, должна стимулировать спрос на алюминиевую промышленность России . Ведь, если такой сбор на территории страны все-таки введут, стоимость импортных велосипедов сразу увеличится, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики . Такая поддержка отечественного производителя заимствована из автопроизводства. Такой сбор сейчас предусмотрен, как для зарубежных, так и для российских машин. Однако, для отечественных предусмотрена компенсация.

По мнению экономистов, размер налога на велосипеды составит до 10 процентов от его итоговой стоимости. Между тем, сейчас на прилавках страны этот товар больше импортный. И, как считают эксперты, велосипедисты все равно не откажутся от зарубежных «двухколесных коней» из-за большей их надежности.