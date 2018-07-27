Аферист-калека, заработавший миллионы долларов, оказался здоровым евреем

Схема проста — парень в инвалидном кресле ездил по Манхэттену и высматривал заведения, в которых есть проблемы с пандусами. Далее он требовал компенсацию за причиненный ущерб и угрожал судами. И все бы ничего, имеет право, вот только оказалось, что никакой он не инвалид, а обычный аферист со вполне себе здоровыми ногами.

Источник: New York Post

Жертвами коварного 24-летнего Арика Мататова стали десятки магазинов и ресторанов в центре Нью-Йорка . Когда он находил в очередном заведении слишком узкий или отсутствующий пандус, то начинал давить на права инвалидов, требуя с администрации извинений и 50 тысяч долларов (3,2 млн рублей) за моральный ущерб. В противном случае Арик обещал подать иск в суд на миллионы долларов. И подавал.

Угрозы от лжеинвалида регулярно получали заведения по всему Манхэттену. И все было у него прекрасно, пока однажды в дверь к Арику не постучали журналисты. Он, вероятно, не ожидал подвоха и сразу открыл им. Правда, сделал он это, стоя на своих ногах.

Репортеры были в замешательстве и поинтересовались у афериста, передвигается ли он на инвалидном кресле, на что Арик потребовал не делать никаких фотографий и захлопнул дверь. Пресса осталась ждать у дома — в скором времени парень вышел из подъезда и пошел к припаркованному рядом «лексусу», в котором его ожидал какой-то мужчина.

Журналисты поехали за машиной — она остановилась у еврейского центра. Арик снова покинул транспорт на своих ногах, правда, под руку его поддерживал знакомый из «лексуса», а в руке он держал трость, которыми обычно пользуются слепые.

За время своей бурной мошеннической деятельности Арик успел подать более 50 исков на различные компании, якобы нарушающие права инвалидов. Его адвокат сообщил, что понятия не имел о здоровье своего клиента и вообще не был знаком с ним лично.

«Мататов говорил, что обычно пользуется креслом-каталкой, но не уточнял, как часто. Я не мог что-то дополнительно выпытывать у человека на инвалидном кресле, понимаете?» — заявил его адвокат.

Также адвокат сообщил, что ни за что бы не взялся за поддельные иски и сам отчасти жертва — пострадала его репутация.

Сколько именно денег успел выудить Арик, пока что неизвестно, но, судя по всему, речь идет о миллионах долларов.

На Манхэттене новость о мошеннике восприняли как нечто естественное — владельцы заведений подозревали, что с этим парнем не все ладно.

«Мы поняли, что это аферист, когда получили первое письмо, — поделилась переживаниями владелица одного из семейных ресторанов Барбара ди Пало. — Он знал, что нанять адвоката стоит где-то 5 тысяч долларов, а потому рассчитывал, что мы просто отдадим ему деньги. Я рада, что его разоблачили и такие, как он, перестанут беспокоить малый бизнес».

Ситуацию прокомментировал и один из работников магазина одежды, в котором Арик требовал деньги за слишком узкий пандус.

«Такие люди должны ответить за причинение вреда бизнесу. А этого его адвоката нужно лишить практики».

Адвокаты Нью-Йорка также возмутились столь дерзким случаем издевательства над профессией юриста и системой гражданского правосудия.

«Нью-йоркскому генеральному прокурору и Министерству юстиции нужно внимательно следить за подобными серийными исками, а также за адвокатами, которые их представляют».

К слову, на Манхэттене уже был один аферист-инвалид, который подавал иски на бизнесменов, имитируя паралич. Карьера его завершилась очень глупо — на одном из судов он не смог сказать, как называется его болезнь, потому что не потрудился поинтересоваться, что именно изображает.