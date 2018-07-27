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На улице Маршала Рыбалко появилось именное дерево
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На улице Маршала Рыбалко появилось именное дерево 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Во дворе дома 2 на улице Маршала Рыбалко появилось именное дерево в память о погибшем хормейстере Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Борисе Буряченко.
— Мы обратились с такой просьбой в общественный фонд «Память поколений», который в том числе занимается посадками памятных деревьев. Фонд передал наше обращение в правительство Москвы, и через некоторое время нам позвонили из префектуры СЗАО и сообщили, что посадка одобрена, — рассказал отец хормейстера Борис Буряченко-старший.
Дерево появилось именно в этом дворе, потому что музыкант жил здесь со своими родителями.
Борис Буряченко стал жертвой авиакатастрофы Ту-154, летевшего из Москвы в Сирию, над Черным морем в декабре 2016 года. Ему было 24 года. (ео)
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