На улице Маршала Рыбалко появилось именное дерево

Во дворе дома 2 на улице Маршала Рыбалко появилось именное дерево в память о погибшем хормейстере Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Борисе Буряченко

— Мы обратились с такой просьбой в общественный фонд «Память поколений», который в том числе занимается посадками памятных деревьев. Фонд передал наше обращение в правительство Москвы , и через некоторое время нам позвонили из префектуры СЗАО и сообщили, что посадка одобрена, — рассказал отец хормейстера Борис Буряченко-старший.

Дерево появилось именно в этом дворе, потому что музыкант жил здесь со своими родителями.