Во дворе дома 2 на улице Маршала Рыбалко появилось именное дерево в память о погибшем хормейстере Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Борисе Буряченко.
— Мы обратились с такой просьбой в общественный фонд «Память поколений», который в том числе занимается посадками памятных деревьев. Фонд передал наше обращение в правительство Москвы, и через некоторое время нам позвонили из префектуры СЗАО и сообщили, что посадка одобрена, — рассказал отец хормейстера Борис Буряченко-старший.
Дерево появилось именно в этом дворе, потому что музыкант жил здесь со своими родителями.