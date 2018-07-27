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В Саратове откроется «пространство для молодежи»
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В Саратове откроется «пространство для молодежи» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в пресс-центре "Московский Комсомолец" в Саратове" состоялось заседание круглого стола на тему: «Работа с молодежью: итоги и планы». Эксперты рассказали о выдвижении молодых кандидатов на предстоящих выборах 9 сентября, о новых возможностях для молодых людей, а также о проведении форумов.
«На сегодняшний день 36 наших ребят приехали с «Территории смысла», и уже 29 июля наша делегация из 15 человек едет на «Эффективную политику». А 6 августа у нас ажиотаж — на смену «Россия — страна возможностей", туда планируется команда из 22 человек», — сообщила о планах работы директор «Регионального центра комплексного обслуживания „Молодёжь плюс“ Людмила Сухарева.
Спикеры сообщили, что в настоящее время у молодых людей есть довольно большие возможности для саморазвития.
»Наш совместный проект «Союз добровольцев России» выиграл президентский грант. Это ресурсный центр на улице Соборная 42"В". Там будет коворкинг, студия звукозаписи, видеозаписи блоггинга, для фотографов, художников и тд. Это некое пространство, где молодежь сможет реализовать себя, в чем мы им окажем максимальную помощь», — рассказала Людмила Сухарева.
Официальное открытие центра планируется 20 августа. Специалисты пояснили, такое государственное бесплатное учреждение будет в Саратове первым и, возможно, проработает до следующего августа.
«Там мы будем заниматься мотивацией молодых. У нас все форумы разделены на пять этапов: мечтай, планируй, реализуй, преодолевай и празднуй. Вот на первом этапе, как раз-таки у любого человека есть мечты. Дальше очень важно именно спланировать план своих действий. Потом мы приравниваем мечту к реализации проекта», — объяснил председатель студенческого совета СГУ Виктор Федоров.
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