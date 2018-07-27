«Чувак обделался при мне»: Зверев нарушил молчание после скандала с сыном

Сергею Звереву на днях исполнилось 55 лет. В честь круглой даты эпатажный стилист дал откровенное интервью.

В последнее время имя Сергея Зверева на слуху. Однако это касается не стилиста, а его приемного сына. После серии эфиров ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» вся страна обсуждает мужчину и его настоящих родителей. Причем общественность интересует мнение стилиста. Однако тот хранит молчание и в скандальные разбирательства старается не вмешиваться. Более того, говорят, именно Зверев-младший не хочет идти с ним на контакт.

В итоге, свое 55-летие стилист встретил далеко не в семейном кругу. Да и вообще, эпатажный парикмахер предпочитает одиночество и тихие прогулки, а не шумные вечеринки. Так, Сергей обожает гулять в парке и кормить голубей с рук. Однако недавно его ждала неприятная встреча на пленэре. Зверев повстречал бомжа, причем в самый неподходящий момент.

"Чувак один обделался при мне. Запах стоял ужасный, воняло вообще невозможно. Пришлось уходить!" — сообщил Зверев, который наконец прервал молчание и поговорил с журналистами. Юбиляр сообщил, что бывшая любовница активно зазывает его жить за границей. Кстати, она и сама там обитает. Однако Сергей не может оставить Родину.

" Я не готов эмигрировать за границу, у меня здесь все родственники. Я люблю Россию . Да, меня здесь все узнают. Но ни в Милане , ни в Париже, ни в Лондоне я пройти тоже спокойно не могу. Меня везде атакуют поклонники. Однажды за границей забегаю в туалет, смотрю, аж пар идет от писсуара. И тут два чувака подходят: «Сергей, мы — ваши поклонники. Можно с вами сделать селфи?» — цитирует Сергея Зверева "Собеседник"

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