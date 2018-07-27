Ещё
Владимир Якушев: Достраивать проблемные объекты за счет новых дольщиков мы не позволим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Владимир Якушев: Достраивать проблемные объекты за счет новых дольщиков мы не позволим 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом глава строительного ведомства заявил на втором Всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве», которое прошло 27 июля. Фото: www.uralpolit.ru Напомним, что первое совещание на эту тему состоялось 25 июля. Во втором совещании, которое состоялось в Доме правительства Московской области (на фото ниже) помимо Владимира Якушева (на фото) приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, представители АО ДОМ.РФ и банков, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчетов по ДДУ, а также застройщики и члены НОСТРОЙ. Фото: www.dubnainvest.com Разговор шел об изменениях законодательства о долевом строительстве, которые вступили в силу с 1 июля нынешнего года. Кроме того, участник совещания обсудили проблемы взаимодействия органов исполнительной власти, застройщиков и уполномоченных банков в рамках нового законодательства. В ходе дискуссии со стороны застройщиков был поднят вопрос о том, что ряд девелоперов не сможет продолжать исполнять взятые на себя обязательства по достройке проблемных объектов из-за новых правил в долевом строительстве, в связи с чем регулятора попросили рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство. Фото: www.mosreg.ru «Мы конкретно осуществляем большое количество достройки объектов, в том числе в Московской области, — заявил представитель ГК ПИК (2-е место в ТОП по РФ). — Сейчас новые правила не позволяют нам использовать денежные средства для достройки таких проблемных объектов. В связи с этим мы предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон», — сказал он. В ответ на это Владимир Якушев в очередной раз твердо заявил, что его ведомство не собирается вносить изменения в закон о долевом строительстве в этой части. «Никаких изменений от лица Минстроя мы вносить не будем в данный законопроект, это наша жесткая позиция, — подчеркнул он, добавив: — Сегодня ряд проблем, который мы имеет в разных субъектах страны, это дозагруженные застройщики по тем объектам, которые вовремя не были достроены по соглашениям с субъектами РФ. Вот теперь субъекты РФ должны обеспечить вам необходимое фондирование и ту волну прибыли, которая позволит достроить объекты. За счет новых дольщиков мы достраивать их вам не позволим», — отрезал министр. Фото: www.mosreg.ru «Наша задача — чтобы строители и банки, которые работают на Московскую область, знали и соблюдали четко правила игры. Я очень надеюсь, что ужесточение законодательства позволит нам раз и навсегда закрыть тему появления новых обманутых дольщиков», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев» (на фото справа). Фото: www.omskrielt.com
Единый реестр застройщиков: последние новости
Начала работу площадка для общественного обсуждения нормативных документов в строительстве В Татарстане банкрот-застройщик оказался в долгу у банка-банкрота Депутаты отрегулировали правила сноса самостроя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта283
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара129
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий740
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной660
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать81
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение