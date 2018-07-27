Владимир Якушев: Достраивать проблемные объекты за счет новых дольщиков мы не позволим 

Об этом глава строительного ведомства заявил на втором Всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве», которое прошло 27 июля. Фото: www.uralpolit.ru Напомним, что первое совещание на эту тему состоялось 25 июля. Во втором совещании, которое состоялось в Доме правительства Московской области (на фото ниже) помимо Владимира Якушева (на фото) приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, представители АО ДОМ.РФ и банков, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчетов по ДДУ, а также застройщики и члены НОСТРОЙ. Фото: www.dubnainvest.com Разговор шел об изменениях законодательства о долевом строительстве, которые вступили в силу с 1 июля нынешнего года. Кроме того, участник совещания обсудили проблемы взаимодействия органов исполнительной власти, застройщиков и уполномоченных банков в рамках нового законодательства. В ходе дискуссии со стороны застройщиков был поднят вопрос о том, что ряд девелоперов не сможет продолжать исполнять взятые на себя обязательства по достройке проблемных объектов из-за новых правил в долевом строительстве, в связи с чем регулятора попросили рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство. Фото: www.mosreg.ru «Мы конкретно осуществляем большое количество достройки объектов, в том числе в Московской области, — заявил представитель ГК ПИК (2-е место в ТОП по РФ). — Сейчас новые правила не позволяют нам использовать денежные средства для достройки таких проблемных объектов. В связи с этим мы предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон», — сказал он. В ответ на это Владимир Якушев в очередной раз твердо заявил, что его ведомство не собирается вносить изменения в закон о долевом строительстве в этой части. «Никаких изменений от лица Минстроя мы вносить не будем в данный законопроект, это наша жесткая позиция, — подчеркнул он, добавив: — Сегодня ряд проблем, который мы имеет в разных субъектах страны, это дозагруженные застройщики по тем объектам, которые вовремя не были достроены по соглашениям с субъектами РФ. Вот теперь субъекты РФ должны обеспечить вам необходимое фондирование и ту волну прибыли, которая позволит достроить объекты. За счет новых дольщиков мы достраивать их вам не позволим», — отрезал министр. Фото: www.mosreg.ru «Наша задача — чтобы строители и банки, которые работают на Московскую область, знали и соблюдали четко правила игры. Я очень надеюсь, что ужесточение законодательства позволит нам раз и навсегда закрыть тему появления новых обманутых дольщиков», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев» (на фото справа). Фото: www.omskrielt.com