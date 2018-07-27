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«Мосводоканал» оценил качество водопроводной воды в Конькове
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«Мосводоканал» оценил качество водопроводной воды в Конькове 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Согласно проведенным в июне и июле этого года исследованиям сотрудниками Мосводоканала, качество водопроводной воды в районе Коньково можно считать вполне удовлетворительным.
Данные по качеству воды опубликованы за период с 16 по 22 июля. Так, согласно рейтингу качества воды в Москве, представленном на сайте «Мосводоканала», район Коньково считается весьма удовлетворительным в плане чистоты водопроводной воды. Такие показатели, как водородный показатель (Ph), мутность, запах и жесткость воды, взятой из домов района Коньково, находятся в пределах нормы.
Напомним, за обеспечение надлежащей эксплуатации внутридомовой системы водоснабжения отвечает организация, управляющая жилым домом (ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК и т.д.). С ней АО «Мосводоканал» заключает договор по отпуску питьевой воды и приему сточных вод в городскую канализацию.
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