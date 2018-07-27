Молодая певица, которую раскритиковала Земфира, бесплатно выступит в Нижнем Новгороде

Сейчас молодая певица Гречка — одна из самых обсуждаемых персон. Дело в том, что недавно про исполнительницу жестко высказалась Земфира.

— Выскажу мнение. Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая, — написала Земфира.

Многие посчитали этот конфликт — традиционным разногласием поколений. Добавил юмора в ситуацию Максим Галкин

— В эфире канал «Культура — мать всех искусств», — говорит на камеру телеведущий, присев на корточки возле картонной коробки. — В рубрике: «Я имею свое мнение и… Вас» певица Земфира, чья звездочка взошла 20 лет назад с песней «А у тебя СПИД, а значит, мы умрем» высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена с песней: «Мама, я так хочу бухать, и если вдруг приспичит, то я пойду блевать». Земфира подчеркнула, что тексты Гречки — не убеждают и она некрасивая. Благодаря Земфире мы познакомились с юными дарованиями, которые уверенно идут по ее стопам.

Филипп Киркоров не остался в стороне и высказался по поводу конфликта. Он сделал репост видео Галкина и подписал: «Устами Галкина глаголет истина».

Все повороты этого конфликта освещали СМИ, что только добавило популярности молодой певице.

Концерт Гречки пройдет у нас в городе пройдет в Loft «Чердак души» (Нижневолжская набережная, 11) 5 августа в 22.00. Мероприятие устраивают организаторы фестиваля web-сериалов. Посетить можно будет бесплатно, но при условии регистрации на сайте фестиваля и если зрители перед этим посетят здесь же бесплатную программу «Realist shool».

— Это лекции, семинары, актуальные дискуссии, мастер-классы от ведущих представителей веб— и digital-индустрии. Лекционную часть в 15.00 откроет Анна Цуканова-Котт — автор успешного веб-проекта «Eat Art», — рассказали организаторы. — Участники узнают, чем отличается столь популярный видеоблогинг от веб-сериала и почему последний стремительно превращается в один из самых конкурентоспособных продуктов; какие виды веб-сериалов сегодня наиболее популярны; сколько стоит создание веб-контента, существуют ли жанровые ограничения в производстве веб-сериалов и можно ли использовать их как бизнес-механизм.

Также 5 августа в 20:00 в «Арсенале» состоится арт-выставка Аполлона Шнурова, сына певца Сергея Шнурова , «Untitled.jpg».

— Идея выставки — показать, что у физического искусства остается все меньше уникальных инструментов воздействия на зрителя, и вскоре их все можно будет синтезировать в цифровой формат, несмотря на то, что большинство людей все еще с трудом воспринимают цифровой рисунок как искусство, отмечает Аполлон Шнуров. — Картины созданы на графическом планшете с использованием плагинов настоящих масляных мазков и распечатаны в единственном экземпляре.