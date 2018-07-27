За что сидел прадед Ленина Мошко Бланк

Существование еврейских корней у Ленина подтверждено многими историческими трудами. Исследователи «докопались» до прапрадеда Ильича по материнской линии, Ицко Бланка, который жил на Волыни в маленьком городке Староконстантинове

Но наиболее яркой фигурой в «ленинской еврейской генеалогии» был прадед будущего разрушителя империи Мошко Ицкович Бланк. Он обладал неуемным нравом и умудрился настроить против себя всю еврейскую общину города. Его обвиняли в краже соломы, мошенничестве, обмане клиентов и даже в «организации» пожара, который уничтожил 23 дома добропорядочных евреев. По последнему обвинению Мошко провел почти целый год в тюрьме, пока специальным решением Сената в Санкт-Петербурге его не признали невиновным.

После этого прапрадед Владимира Ильича решил начать другую жизнь и перебрался в Житомир . Видимо, хлебнув лиха, Мошко Ицкович решил устроить жизнь своих сыновей — Абеля и Исраэля — вне контекста еврейской общины. Согласно исследованию историка Йоханана Петровского-Штерна, в 1820 году Бланк договорился с сенатором Дмитрием Барановым , чтобы тот помог перебраться его детям в Петербург. Взамен Мошко якобы рассказал о «грязных делишках» евреях Волыни — взятках чиновникам, обмане, незаконном ростовщичестве и винокурении и «заговорах против власти». [С-BLOCK]

В архиве Житомира два письма Мошко к царю Николаю I от 7 июня 1845 и 18 сентября 1846 года, в которых тот обвинял евреев в ненависти к православным и в том, что они не молятся за здоровье Его Императорского Величества. Бланк рекомендовал государю «силою принудить евреев избрать собственную пользу, так, как принуждают больного, который не хочет принимать лекарство». В качестве же мер исцеления предлагалось, чтобы евреи не получали от христиан никаких выгод (т.е. чтобы те, к примеру, не исполняли для них какую-либо работу в субботние и праздничные дни, когда сами они работать не могли, и не вели торговлю с ними), чтобы им «воспрещены были ежедневные молитвы о пришествии мессии», а вместо этого «их принуждали в каждый субботний день молиться за государя, за наследника престола и за всю царскую фамилию», чтобы им запрещены были «все собрания у хасидов», а раввинам (их Бланк именовал «лицемерными святошами»), соблазняющим евреев «к лжеумствованию», не позволяли объезды своих приходов. [С-BLOCK]

Неизвестно, как отреагировал Николай I на идеи прадедушки будущего могильщика династии Романовых. Видимо, с вниманием, поскольку вскоре сыновья Мошко получили разрешение покинуть черту оседлости и покрестились в Православную веру. Причем крестным отцом Исраэля стал сам сенатор Баранов. Так в Российской империи появился новоявленный христианин, Александр Дмитриевич (в честь крестного отца) Бланк, у которого в 1870 года родится внук — Владимир Ильич Ленин.