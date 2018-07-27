В. Кумин встретился с москвичами для обсуждения проблем проживания в общежитиях и ветхих домах

«Вопиющий случай, что те, кто получили место в общежитии, приехав в столицу, те, кто по независящим от них причинам, оказались в результате многолетних манипуляций власти вне правового поля. Мы в ходе круглого стола послушали о совершенно вопиющих фактах, которые просто невозможны в нашем городе, а решить это можно, приняв волевое решение: все эти общежития находятся в собственности Российской Федерации , а надо их перевести на баланс города.

Это не правовой вопрос, это просто волевое решение, надо спасти этих людей», — сказал В. Кумин по итогам круглого стола на тему: «Защита прав жителей общежитий города Москвы: проблемы и решения».

В ходе мероприятия жители из разных районов Москвы рассказывали кандидату в мэры о проблемах с приватизацией жилья, с переселением из ветхого жилья или общежитий.

Так, одна из участниц круглого стола, Елена, рассказала, что жителей ее дома в ЮВАО насильно вынуждают съезжать, при этом не предлагая никаких альтернатив. «В нашем доме, по адресу: ул. Ставропольская, д. 17, проживают семьи с несовершеннолетними детьми, инвалиды, многодетные семьи. В настоящий момент нас выкидывают на улицу, применяя „террористические“ действия: отрезая горячую и холодную воду, заливая монтажную пену в канализационные стойки, вплоть до затопления магазина в доме, отключения газа и тому подобное», — сказала она.

В свою очередь доверенное лицо В. Кумина, лидер движения «Надежда России» Нина Останина рассказала, что подобные встречи с жителями будут проходить регулярно, пока проблема не будет решена.

«Это не первая наша встреча и не последняя, потому что до тех пор пока не решится проблема последнего обладателя комнаты в ветхом жилье или общежитии — мы будем встречаться. Весь блок «левых» властей объединился в Москве с тем, чтобы дать шанс нынешней власти до 9 сентября донести проблемы горожан до тех, кто профессионально занимается расселением людей из ветхих бараков и общежитий. Мы знаем конкретные адреса и фамилии, мы были в этих местах, мы видели это «убогое» жилье в Москве XXI века: таких общежитий сейчас — 250, в них проживают 36 тыс. человек. Конечно, это не достойно современного мегаполиса», — сказала она.

В. Кумин, подводя итоги встречи, сказал, что ответственность за создавшуюся ситуацию должны нести городские власти. «Мэр должен сказать: „Я принимаю ответственность за людей“. Я не могу понять, почему проблема не решается, когда надо просто взять и сделать» — заявил он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.