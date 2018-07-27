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Прокуратура проверяет траты бюджета на Систему-112 в Саратове
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Прокуратура проверяет траты бюджета на Систему-112 в Саратове 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня правительство Саратовской области объяснило, зачем оно потратит 116 млн рублей из регионального бюджета на закупку программного обеспечения для Системы-112.
Конкурс на поставку софта выиграла компания «Ростелеком». В прессе появилась информация о том, что для создания системы экстренных вызовов правительство могло бы использовать бесплатную программу, которую распространяет МЧС (УСПО-112). Таким образом, получалось, что чиновники зря потратили бюджетные средства.
Зампред правительства области Александр Буренин опроверг сведения о бесплатности УСПО-112. По его словам, МЧС предоставляет бесплатно только оборудование и программный пакет, а вот его установку и донастройку в зависимости от региона все же пришлось бы оплачивать из областного бюджета. Вариант, предложенный одной из фирм, стоил 203 млн, то есть дороже, чем тот, который был выбран в итоге.
Кроме того, Буренин отметил, что УСПО-112 не подходило для создания Системы-112 в области, потому что до конца 2017 года предусматривало децентрализованную модель (центры обработки вызовов, сокращенно ЦОВ, были быть созданы в каждом районе). Чиновники предпочли создать централизованную систему (создан один ЦОВ в Саратове и отдельные рабочие места в районных диспетчерских). Это позволит сэкономить на штате — вместо 420 сотрудников необходимы 99.
В 2017 году был проведен конкурс на поставку оборудования для ЦОВ, конкурс выиграл «Ростелеком» с предложением в 19,4 млн В этом году не мог быть выбран другой подрядчик для установки софта, потому что оборудование и программное обеспечение у всех поставщиков разное и не подходит друг другу, сказал Буренин.
«В УФАС, прокуратуру не поступило ни одного заявления. Сейчас нам предлагают отменить все конкурсы. У меня есть вопрос: за чей счет банкет?» — сказал Буренин. По его словам, сейчас надзорные органы проверяют публикации в СМИ. Если проверки подтвердят правоту правительства, чиновник готов сказать, почему к закупке именно в Саратовской области было привлечено столько внимания.
Начальник регионального Центра управления в кризисных ситуациях Виктор Одынский сообщил, что до конца года на завершение создание системы единого номера в регионе будет направлено еще 86 млн До 1 октября система должна быть готова, начнет действовать она после проверки госкомиссией с 1 января 2019 года.
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