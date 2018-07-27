В администрации Тамбова проходят обыски

"Есть такая информация", — сказал он, добавив, что не располагает дополнительными данными. «С чем связано, мне пока сложно сказать, у меня нет полной информации», — добавил глава администрации.

В региональных управлениях СК и ФСБ корреспонденту ТАСС сообщили, что не располагают информацией об обысках в кабинете первого замглавы администрации Тамбова Дмитрия Алехина , о чем сообщили местные СМИ.

"Если это связано с Бобровым , то наши оперативники туда не выезжали", — уточнили в пресс-службе УФСБ.