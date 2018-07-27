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В администрации Тамбова проходят обыски
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В администрации Тамбова проходят обыски 

ТАСС 1 час назад
ТАМБОВ, 27 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят в пятницу оперативные действия в администрации Тамбова, сообщил ТАСС глава городской администрации Сергей Чеботарев.
"Есть такая информация", — сказал он, добавив, что не располагает дополнительными данными. «С чем связано, мне пока сложно сказать, у меня нет полной информации», — добавил глава администрации.
В региональных управлениях СК и ФСБ корреспонденту ТАСС сообщили, что не располагают информацией об обысках в кабинете первого замглавы администрации Тамбова Дмитрия Алехина, о чем сообщили местные СМИ.
"Если это связано с Бобровым, то наши оперативники туда не выезжали", — уточнили в пресс-службе УФСБ.
По информации местных СМИ, следственные действия связаны с деятельностью экс-главы Тамбова Александра Боброва, который сейчас занимает должность первого замглавы администрации города Ковров Владимирской области.
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