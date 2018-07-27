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В Подмосковном НИИСХ «Немчиновка» вывели уникальный сорт пшеницы
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В Подмосковном НИИСХ «Немчиновка» вывели уникальный сорт пшеницы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новый сорт озимой пшеницы — «Московская 40» — продемонстрировали журналистам селекционеры исследовательского центра «Немчиновка».
"Еще 15-20 лет назад даже мечтать о том, чтобы выращивать хлебопекарное зерно в Подмосковье было невозможно, однако благодаря НИИСХ «Немчиновка» появилась качественная пшеница местного производства", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По его словам, это один из передовых сортов, который пользуется огромной популярностью.
"Практически невозможно найти свободных семян на рынке. У нас уникальные показатели качества сорта. Он очень неплохо показывает себя в экстремальных условиях: и когда жарко, и когда заливает", — сказал глава регионального Минсельхоза.
Он отметил, что «Московская 40» не нуждается в обработке агрохимическими препаратами, что сокращает себестоимость производства зерна. «Призываем всех аграриев обращаться в „Немчиновку“, у наших коллег есть огромный научный потенциал», — заявил Разин.
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