Памфилова предложила переформулировать вопрос для референдума о повышении пенсионного возраста

Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания, на котором обсуждается вопрос о возможности проведения в России референдума о повышении пенсионного возраста, предложила инициаторам референдума переформулировать вопрос.

«У вас есть право оперативно собрать инициативную группу, уточнить вопрос. Мы даже готовы вас проконсультировать и помочь вам, чтобы вопрос был точен, заявиться. И я уверена, что никаких возражений со стороны членов Центральной избирательной комиссии не будет», — сказала она.

Памфилова отметила, что необходимо «найти такую формулу, которая бы для людей была понятна, ясна, и мы точно знали, что, голосуя вот за такую формулировку, они получат именно то, что они хотят».

Согласно заключению ЦИК по вопросу о проведении референдума, предлагаемый для вынесения на референдум РФ вопрос «Согласны ли Вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» не соответствует требованиям части 7 статьи 6 Федерального конституционного закона «О референдуме РФ». В проекте постановления ЦИК, которое есть в распоряжении RNS, содержится решение об утверждении данного заключения.