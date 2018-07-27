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Комитет Совфеда не выявил нецелевого расходования средств, собранных системой «Платон»
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Комитет Совфеда не выявил нецелевого расходования средств, собранных системой «Платон» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике в рамках данного ему палатой поручения не выявил нецелевого расходования средств, собранных системой «Платон», и удостоверился, что они направляются в регионы на ремонт дорожной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил член комитета Юрий Важенин.
По его словам, сейчас при помощи системы «собирается примерно по 20 млрд [рублей] в год». «С начала действия [»Платона"] было собрано 44,56 млрд рублей, сумма собрана с учетом действующего на сегодняшний день льготного тарифа в 1,9 рубля за 1 км пути", — отметил парламентарий.
"Эти средства направлены в субъекты РФ для строительства, реконструкции и ремонта аварийных мостов и путепроводов, для ремонта убитых дорог, — заверил Важенин. — Средства использованы целенаправленно". «Сами пользователи дорог дают информацию, куда, по их мнению, нужно направить средства», — добавил сенатор.
"Платон" — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.
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