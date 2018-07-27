Асфальтобетонное полотно уложат во дворе Старопименовского переулка

Во дворе дома 14 в Старопименовском переулке уложат новое асфальтобетонное полотно. Об этом стало известно 25 июля.

— В рамках благоустройства во дворе дома, кроме ремонта дорожного покрытия, было принято решение установить дополнительные фонари и обустроить газон с цветником. Это обсудили на встрече жителей, сотрудников Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» и главы управы Тверского района Сергея Золотарева , — проинформировал начальник организационного отдела управы Ринат Бабкеев.

Он отметил, что такие собрания очень продуктивны: на них можно выслушать просьбы и предложения горожан и сразу взять их под личный контроль.

Добавим, что ранее прошла подобная встреча с жителями по адресу: улица Тверская, дом 6.