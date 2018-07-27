Радик Батыршин: Наше телевидение больше не делается по американским лекалам

В девяностые годы XX века, когда зарождалось современное российское телевидение, наши журналисты учились у западных коллег. Сегодня, уверен председатель межгосударственной телерадиокомпании «МИР» Радик Батыршин , брать пример с европейцев и американцев незачем. Подтверждает он это собственным опытом. За последние десять лет охват аудитории основного продукта медиахолдинга — телеканала «МИР» — вырос с 17 до 150 миллионов зрителей, а программы канала дважды отметили премией «ТЭФИ». Накануне своего юбилея журналист рассказал « Парламентской газете » о том, как будет развиваться телеканал «МИР» и куда уже шагнуло российское телевидение в целом.

— Радик Ирикович, как удалось настолько поднять аудиторию канала?

Радик Батыршин: Мы твердо стоим на позиции международной компании, вещаем в странах СНГ, Грузии , Балтии. Например, с тех пор как был заключен первый договор с казахской компанией «ТНС Азия» восемь лет назад, в Казахстане доля телезрителей, которые смотрят канал в конкретный момент, выросла в 29 раз.

В чем секрет? Наверное, в том, что на территории СНГ существует единое информационное пространство, которое объединяют история, культура, язык межнационального общения. Например, Грузия вышла из Содружества Независимых Государств, но из МТРК «МИР» она-то не вышла. Даже бывали случаи, когда владельцы грузинских кабельных сетей, испугавшись, как бы чего не вышло, выключали «МИР» из вещания. И к ним приходили сотни бабушек, которые требовали: «Верните наш добрый канал». Так они его называли.

— А какие программы собирают у экранов больше всего телезрителей?

Радик Батыршин: Наш флагман — итоговая воскресная программа «Вместе», которую ведет Екатерина Абрамова . Судя по сводкам, очень хорошо «выстреливают» передачи «Достояние республик», «Культ//Туризм», которую ведет ректор ГИТИСа Григорий Заславский . И конечно, природоведческая программа «Миллион вопросов о природе». Ее ведущий Игорь Бышнев — такой сильный автор, что его теперь пытаются нанять коллеги из BBCDiscoverychannel, чтобы он снял еще фильмы и для них.

Популярна наша линейка правовых программ «Дела судебные», где разбираются те или иные семейные конфликты. Ведь у нас большая часть людей, вступая в брак, не задумываются о том, какая это ответственность и что будет, если он распадется.

— Что ожидает «МИР» в ближайшем будущем?

Радик Батыршин: Мы выпустим новую серию программ о низкобюджетных путешествиях по странам СНГ «С миру по нитке». Готовим несколько интересных музыкальных программ под рабочим названием «Играй, дутар». Это такой музыкальный инструмент степных народов. Будем транслировать Всемирные игры кочевников. Это очень зрелищно и совершенно непривычно для жителей России , которые никогда не видели, скажем, козлодрание. Еще в новом сезоне выйдет цикл программ «Достояние республик» о том, что из продукции республик бывшего СССР шло на экспорт, портреты жителей наших стран в передаче «Такие родные», очерки о диком капитализме 90-х — «Бешеные деньги», новый формат программы «Ой, мамочки».

— До «МИРа» вы прошли немалый творческий путь: работали репортером и фотографом в Уфе , потом в « Независимой газете », стояли у истоков канала НТВ . Расскажите, чем отличалось телевидение времен НТВ 90-х от сегодняшнего?

Радик Батыршин: Когда мы, команда моего учителя и друга Олега Добродеева , начали создавать на четвертой кнопке канал НТВ, все было ново. Мы смотрели на товарищей из американского телевидения как на гуру, стараясь делать все по их лекалам. А сейчас, спустя 25 лет, мы уже не смотрим на американских телевизионщиков. Мы знаем, что в России лучшее телевидение в Европе и одно из лучших в мире.

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