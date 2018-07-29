Уроженец Гая Сергей Горьков стал заместителем министра экономики РФ 

Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития РФ. Информация об этом появилась на сайте ведомства. 26 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении.
Сергей Горьков родился в Гае, имеет богатый опыт работы в банковском секторе. В новой должности он будет отвечать за вопросы внешней экономики, в том числе связанные с развитием Евразийского экономического союза, а также за инновационное развитие.
Справка
Сергей Горьков родился 1 декабря 1968 года в г. Гай Оренбургской области. В 1994 г. окончил. Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В 2002 году получил диплом Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.
В 1994-1997 гг. — заместитель начальника управления, начальник управления по работе с персоналом банка «Менатеп». В 1997 — 2005 гг. руководил кадровыми службами в структурах НК «ЮКОС».
В 2008 — 2016 гг. был заместитель председателя правления ОАО «Сбербанк России», а также директором департамента кадровой политики этого банка. После этого два года занимал должность председатель Внешэкономбанка.