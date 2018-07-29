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Уроженец Гая Сергей Горьков стал заместителем министра экономики РФ
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Уроженец Гая Сергей Горьков стал заместителем министра экономики РФ 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития РФ. Информация об этом появилась на сайте ведомства. 26 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении.
Сергей Горьков родился в Гае, имеет богатый опыт работы в банковском секторе. В новой должности он будет отвечать за вопросы внешней экономики, в том числе связанные с развитием Евразийского экономического союза, а также за инновационное развитие.
Справка
Сергей Горьков родился 1 декабря 1968 года в г. Гай Оренбургской области. В 1994 г. окончил. Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В 2002 году получил диплом Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.
В 1994-1997 гг. — заместитель начальника управления, начальник управления по работе с персоналом банка «Менатеп». В 1997 — 2005 гг. руководил кадровыми службами в структурах НК «ЮКОС».
В 2008 — 2016 гг. был заместитель председателя правления ОАО «Сбербанк России», а также директором департамента кадровой политики этого банка. После этого два года занимал должность председатель Внешэкономбанка.
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