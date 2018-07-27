Жительница Некрасовки провела мастер-класс в парке «Кузьминки» 

В парке культуры и отдыха «Кузьминки» состоялся фестиваль «100 лет дорогою добра». На нем выступили сотрудники центров социального обслуживания и команды из участников проекта «Московское долголетие».
Активная участница проекта «Московское долголетие» филиала «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» Ли Мила провела мастер-класс «Ангел». Огромное внимание привлекла выставка картин Людмилы Генсеровской, а также на фестивале представила свой номер команда «Московского долголетия» — Вера Гусева, Владимир Шаныгин и сотрудник филиала «Выхино» Сергей Максимов. (ис)