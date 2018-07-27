Жительница Некрасовки провела мастер-класс в парке «Кузьминки»

В парке культуры и отдыха «Кузьминки» состоялся фестиваль «100 лет дорогою добра». На нем выступили сотрудники центров социального обслуживания и команды из участников проекта «Московское долголетие».