Рабочее место: Глеб Калинин, продакт-менеджер Ozon.travel

Из чего состоит ваш рабочий день

Сейчас компания находится в процессе перестройки, поэтому дни и недели могут довольно сильно отличаться. Обычно я начинаю работать около 10 утра. В течение дня я много общаюсь со своей командой, в первую очередь с дизайнерами, исследователем, аналитиком. Также часто контактирую с коллегами-маркетологами, потому что продукт сам по себе, как ни крути, — важная часть маркетинга.

Вместе с командой я работаю над улучшением нашего продукта на основе данных. Мы проводим исследования, формируем и приоритезируем бэклог (список всех работ по продукту. — Прим. ред.), прорабатываем пользовательский опыт, пишем спецификации, согласуем их с другими командами — все существенные изменения утверждаем у юристов и других экспертов — и передаем в разработку, а также занимаемся поддержкой уже существующих фич.

В процессе реализации задач взаимодействуем почти со всем IT-отделом: архитектором, фронт— и бэкенд-разработчиками, командами QA и клиентского сервиса — они эксперты в нашем продукте, постоянно «в полях» и лучше всех знают о сложностях, с которыми сталкиваются клиенты. Планирование и система ведения задач В начале дня я стараюсь определить три основные задачи, которые должны принести максимальную пользу продукту, команде и лично мне, их я помечаю флагом в планировщике. Разумеется, следовать плану удается не всегда: в командной работе, тем более на этапе сонастройки, очень много «подвижных частей», в течение дня всплывают новые задачи, приоритеты меняются. В какие-то дни в течение пяти часов подряд идут встречи, в какие-то можно спокойно работать несколько часов, не переключаясь.

Рабочие задачи я стараюсь выносить в систему отслеживания ошибок Jira, потому что редко бывает так, что задачи — только мои и результат не нужно передавать кому-то дальше. Задачи, не подходящие для рабочих трекеров, я веду в таск-менеджере OmniFocus. Я использую упрощенную версию методологии эффективной работы Getting Things Done — у меня есть входящие задачи, есть несколько контекстов, но я не стараюсь учесть в своем трекере абсолютно все аспекты своей жизни, а наоборот, делаю так, чтобы задачи были только на ближайшие 2-3 недели.

Если задачи зависают, я их или удаляю, или переформулирую и дописываю. Для долгосрочных целей у меня есть The Brain — персональная база данных, в которой у меня сейчас свыше 12 тысяч записей и почти 18 тысяч связей между ними. Там спокойно могут уживаться цели на год и на «когда-нибудь», до которых, вероятно, вообще никогда не дойдут руки. Особенности профессии Продакт-менеджер — все еще новое явление, особенно в России , и пока нет консенсуса в том, какими же личными и профессиональными качествами он должен обладать. Во всех известных мне организациях, где есть формализованный подход к развитию продукта, у менеджеров могут быть совсем разные функции.

Например, в компании, создающей продукты для разработчиков, продакту важно иметь бэкграунд разработчика: никакие курсы, книги и исследования этого не заменят. А при создании массовых продуктов многолетний опыт в индустрии и hard skills иногда могут быть даже вредны: стереотипы и представления о возможном и невозможном будут только мешать. Продакт — это одновременно и узкий специалист, и генералист. Он должен понимать бизнес, но также уметь мыслить потребностями клиентов, а не решениями. В этом смысле такой менеджер — своего рода адвокат клиента. Эмпатия или как минимум симпатия к своему клиенту — необходимое свойство. Создатели продуктов должны всегда понимать, как их детища встраиваются в жизни пользователей. Сами клиенты уже сейчас готовы добровольно делиться своими данными в обмен на более высокий уровень кастомизации, быстрое решение их задач и проблем. Как вы переключаетесь с работы на отдых и наоборот Фокусироваться на работе с утра мне помогают 15 минут медитации и 15 минут фрирайтинга (методика и техника письма для фиксирования всех мыслей и идей в течение определенного промежутка времени. — Прим. ред.), кофе, который я делаю в офисном аэропрессе, таймер Eggscelent, интегрирующийся с «Омнифокусом», и музыка без слов.

Переключателем на отдых для меня всегда служит движение. Моя дорога до работы и обратно включает в себя обязательную 20-минутную пешую прогулку: я использую всякую возможность двигаться и легко прохожу 10 тысяч шагов. Раньше я минимум раз в неделю занимался танцевальными практиками и сейчас тоже пытаюсь осознанно двигаться, не забывать, что мозг — всего лишь часть тела. Мое последнее хобби, к которому я, впрочем, отношусь очень серьезно — фотография. Я прохожу пару онлайн-программ и учусь на курсе Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик», а главное — снимаю практически каждый день.

Для меня это и расслабление, и работа одновременно. Когда делаешь снимок, нужно думать не только о технике, композиции, кадрировании, сюжете, но и об объекте перед камерой, например, о внутреннем мире человека. Это требует постоянного присутствия и больших усилий, но и результат получается нетривиальный. Топ-5 приложений, которыми вы пользуетесь чаще всего

Timerlist — интервальный таймер для чего угодно; я использую для медитации, тренировок, дыхательных упражнений. Muse — для медитации с одноименным нейрообручем, который фиксирует мозговые волны и дает обратную связь на уровень сконцентрированного успокоения. Elite HRV — бесплатное приложение, помогающее мне измерять вариабельность сердечного ритма — самый доступный биомаркер. Если быть последовательным в замерах, можно уже на самых ранних этапах идентифицировать стресс, перетренировку и даже наступающую болезнь — и приоритезировать отдых, уменьшить нагрузку или обратиться к врачу. Pocket Casts — плеер подкастов. Умеет ускорять аудио без искажения тембра и вырезать паузы, чем уже сэкономил мне десятки часов. Moodnotes — самое красивое в мире приложение для наблюдения за собственным состоянием и, при желании, его изменения методами когнитивно-поведенческой психотерапии. Дизайн приложения разработала студия ustwo, которая в свое время выпустила инди-игру Monument Valley — в нее играл герой актера Кевина Спейси в сериале «Карточный домик».

Рабочий экран телефона Глеба Калинина Кто и что вас вдохновляет

Меня вдохновляют молодые ученые и популяризаторы науки, например, доктор Ронда Патрик и ее проект FoundMyFitness или Telegram-канал о доказательной медицине «Намочи манту». Я считаю, что нам еще очень далеко до понимания даже текущего положения дел в биологии, генетике, медицине, поэтому люди, которые умеют об этом понятно рассказывать, важны как никогда.

Ронда Патрик. Фото: rei.com Также меня вдохновляют даже простенькие симбиозы человека и машины. В частности, рекомендательная система Apple Music, которая каждую пятницу советует мне пару десятков композиций, из которых треть мне понравится. Песни все еще пишут люди, но без данных и алгоритмов я никогда бы о них не узнал.

Apple Music. Фото: imore.com А еще меня восхищают компании, которые берут на работу людей с ограниченными физическими возможностями. 3 главных урока, которые вы получили на руководящей должности

Отложенные проблемы увеличиваются в масштабах (хотя изредка и исчезают сами собой).

Задача руководителя — устранить препятствия в работе сотрудников (которые, разумеется, должны быть умнее и компетентнее руководителя). О проблемах невозможно узнать, если не разговаривать. Разговоры должны быть регулярными, структурированными, а негативная обратная связь должна поощряться.

Фото: пресс-служба Ozon.Travel

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