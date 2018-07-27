Вешняковцев пенсионного возраста приглашают танцевать

В Вешняках заметно увеличивается количество жителей пенсионного возраста, увлекающихся танцами.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, в районе создаются новые хореографические кружки и секции. В настоящее время в Вешняках имеется уже 8 танцевальных объединений, работающих в рамках городского проекта «Московское долголетие».

Начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Вешняки» Ольга Зайцева отмечает, что главным пожеланием вешняковцев было, чтобы танцы были организованы, как в парке «Сокольники». Вполне понятно, что пожилым людям трудно постоянно ездить в «Сокольники» на танцплощадку, известную на весь город. В результате было принято решение запустить в ТЦСО специальный сезон вечеров отдыха для тех, кому за пятьдесят. Здесь есть своя площадка для танцев, и её удобно использовать для этих целей.

Танцы устраивают каждый понедельник с 15:00 до 17:30. Они проходят по адресу: ул. Реутовская, д. 6А, ТЦСО «Вешняки». Детали можно узнать по телефону: 8 (499) 786-46-82.