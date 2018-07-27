В 10.30 28 июля состоится открытие «Десантного взвода»

Торжественное открытие международного конкурса военно-профессионального состоится в субботу, 28 июля. Мероприятие пройдет на полигоне «Завеличье», добраться до которого можно на рейсовых автобусах.

Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и Зрителям будут представлены команды участников соревнований: сборные России, Алжира ЮАР . В программе — показательные выступления военнослужащих и обширная концертная программа с участием военного и симфонического оркестров, заслуженных артистов и различных творческих коллективов.