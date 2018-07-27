В 10.30 28 июля состоится открытие «Десантного взвода» 

Торжественное открытие международного конкурса военно-профессионального состоится в субботу, 28 июля. Мероприятие пройдет на полигоне «Завеличье», добраться до которого можно на рейсовых автобусах.
Зрителям будут представлены команды участников соревнований: сборные России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. В программе — показательные выступления военнослужащих и обширная концертная программа с участием военного и симфонического оркестров, заслуженных артистов и различных творческих коллективов.
После церемонии открытия конкурса (в 13.00) на площадке пройдет благотворительный концерт российского актера, кинорежиссера, певца, сценариста и продюсера, Заслуженного артиста РФ Гоши Куценко и группы «ГК».
Напомним, что ранее соревнования проходили в Рязанской области, Краснодарском крае и на полигоне Хаодянь Народно-освободительной армии Китая.